PREVISIONI METEO/ Finalmente un weekend al mare per gli italiani (Ultime notizie oggi, 8 aprile 2017)

Previsioni meteo, Foto La Presse

ALLERTA METEO, PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO: WEEKEND DI MARE PER GLI ITALIANI (OGGI, 8 APRILE 2017) - Dopo che la scorsa settimana era stato tutto rimandato a questa finalmente le previsioni del tempo ci dicono che questo sarà un weekend al mare per moltissimi italiani. Infatti ci sarà sole più o meno ovunque sia oggi, sabato 8 aprile 2017, che nella giornata di domani. L'unica situazione negativa la vedremo sulla Sicilia che sarà coperta da pesanti nuvoloni nella giornata di domenica, ma che comunque non dovrebbe patire la presenza di precipitazioni o raffiche di vento. Esclusa questa situazione un po' ovunque si potrà andare al mare anche se magari è un po' presto per i primi bagni. La sensazione però è che l'estate voglia iniziare ad anticipare il suo arrivo anche con queste situazioni che spesso portano a rendere la prova costume imminente. Sicuramente sarà consigliabile anche stare attenti perché la presenza di un vento fresco di Primavera farà pensare ai molti che non ci saranno problemi con il sole che scotterà nelle ore più calde già da oggi.

ALLERTA METEO, PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO: GIORNATA DI SOLE SULL'ITALIA (OGGI, 8 APRILE 2017) - Sarà una giornata di sole quella che vivrà oggi, sabato 8 aprile 2017, la nostra Italia. Sicuramente ci troviamo di fronte a delle previsioni del tempo più in linea con la Primavera di quanto visto nell'ultima settimana, quando soprattutto al centro-sud c'è stato maltempo, pioggia e anche qualche raffica atipica di neve. Partiamo dalla prima mattina dove le uniche situazioni di cielo coperto le vedremo su alto Trentino Alto Adige, bassa Calabria e la parte orientale della Sicilia. Nel pomeriggio il cielo sarà un po' coperto su tutta la Calabria anche se con continue schiarite. Si alzano decisamente le temperature con le minime che saranno attorno ai sei gradi di Potenza nelle prime ore della mattinata. Le massime tornano ben oltre i venti gradi con addirittura venticinque a Bolzano, Ventitré a Firenze, Bologna, Trento e Trieste. Infine passiamo ai venti che si dovrebbero muovere in maniera uniforme da nord verso sud ovest, senza però creare nessun problema di sorta.

© Riproduzione Riservata.