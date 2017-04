Paura a Gardaland/ Foto, turisti bloccati sulle montagne russe: un blackout scatena il caos

Gardaland

Paura a Gardaland! Turisti bloccati sulle montagne russe: un blackout scatena il caos - Inizia male la nuova stagione per il noto parco divertimenti Gardaland. Momenti di paura infatti quelli di oggi per alcune famiglie con tanto di bambini rimasti bloccati su una delle attrazioni più famose del parco, la “Sequoia Adventure”, delle montagne russe in cui si rimane anche spesso col capo rivolto verso il basso e dall'altezza di ben 27 metri. Un guasto ha causato forti disagi e l'intervento immediato personale di sicurezza di Gardaland. Gli addetti hanno risalito l'attrazione, liberato e portato in salvo i visitatori rimasti bloccati uno per volta. Come riportano i quotidiani locali, sarebbero stati portati in salvo due famiglie con bambini, di cui una israeliana con due ragazzi adolescenti, rimasta bloccata più a lungo di tutti in quanto molto più in alto.

Paura a Gardaland, un blackout scatena il caos tra i visitatori che chiedono il rimborso del biglietto - Ogni elemento presente sull'attrazione è stato fatto scendere dagli addetti attraverso la scala di sicurezza presente. Ma non sarebbe tutto, perchè sono stati poi riscontrati anche altri problemi. È stato infatti segnalato anche il blocco di altre attrazioni del parco, così come la "Sequoia Adventure" e il tuo sembra per un problema relativo alla fornitura di energia elettrica. Questo avrebbe causato un vero e proprio caos nel noto parco divertimenti, che avrebbe portato in molti a chiedere il rimborso del biglietto. Il salvataggio sulla "Sequoia Adventure" intanto sarebbe stato fatto in circa 30 minuti e si sarebbe concluso anche con una battuta ironica di una ragazza presente sull'attrazione - “Che bella giornata, iniziata proprio bene” - avrebbe infatti dichiarato.

CLICCA QUI PER LA FOTO DEI TURISTI BLOCCATI A TESTA IN GIU SULLE MONTAGNE RUSSE A GARDALAND

© Riproduzione Riservata.