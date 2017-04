Stoccolma, camion sulla folla/ Attentato Svezia, ultime notizie: uomo alla guida ancora in fuga

Stoccolma, camion sulla folla (Foto: LaPresse)

ATTENTATO STOCCOLMA, CAMION SULLA FOLLA IN SVEZIA: UOMO ALLA GUIDA ANCORA IN FUGA (ULTIME NOTIZIE) - Una scia di sangue percorre l'Europa: da Parigi a Nizza, da Berlino a Londra e ieri alla lista si è aggiunta Stoccolma. Un camion ha seminato il panico nel centro della città svedese: lanciato contro la folla intorno alle 15, il camion ha travolto i passanti in una strada pedonale nei pressi del grande magazzino Ahlens e il bilancio dell'attentato è di 4 morti e 12 feriti. Un uomo è stato arrestato per l'attacco e secondo la stampa svedese avrebbe già confessato, ma non si tratta di colui che era alla guida del camion. Il ricercato è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza vicino al luogo dell'attentato: ha la barba ed è stato ripreso con una giacca verde aperta e sotto una maglia più chiara, il capo coperto da un cappuccio grigio, pantaloni scuri e scarpe da ginnastica.

La foto è stata diffusa dalla polizia. Il camion usato per l'attacco era stato rubato: un uomo, durante una consegna al ristorante Caliente da parte dell'azienda produttrice di birra Spendrups, è saltato nella cabina del conducente ed è scappato via mentre l'autista stava scaricando la merce.

ATTENTATO STOCCOLMA, CAMION SULLA FOLLA IN SVEZIA: LE REAZIONI POLITICHE (ULTIME NOTIZIE) - Angelino Alfano ha espresso il cordoglio e la vicinanza dell'Italia alla Svezia per il terribile attentato avvenuto a Stoccolma, oltre a condannare fermamente il terribile attacco. Il ministro degli Esteri ha poi augurato una pronta guarigione ai feriti. «Dopo gli attacchi compiuti nelle ultime settimane a Londra e a San Pietroburgo, si tratta di un ennesimo, drammatico attacco alle nostre città, al nostro modo di vivere e ai nostri valori più profondi», ha concluso Alfano. E la Svezia si è unita le lutto e nella rabbia, ma non nell'odio: lo ha assicurato il premier Stefan Lofven, che ha annunciato la reintroduzione dei controlli alle frontiere. «Sappiamo che i nostri nemici sono questi atroci assassini. Il nostro messaggio sarà sempre chiaro: non ci sconfiggerete, non governerete le nostre vite, non vincerete mai», ha dichiarato il premier svedese, che al momento dell'attacco si trovava a Goteborg. Dopo l'attentato è rientrato nella capitale per seguire da vicino la situazione e ieri sera si è recato personalmente sul luogo dell'attentato.

