Terremoto oggi/ Ingv, ultime scosse: Marche, sisma di 2.7M a Macerata (8 aprile 2017, ora 1:15)

TERREMOTO OGGI, INGV: ULTIME SCOSSE E METEO. SISMA DI 2.7M IN PROVINCIA DI MACERATA (8 APRILE 2017) - Torna a tremare la terra nel Centro Italia, ma per fortuna senza particolare intensità: una nuova scossa di terremoto è stata registrata nelle Marche e più precisamente in provincia di Macerata oggi, sabato 8 aprile 2017. Il sisma è stato di magnitudo M 2.7 sulla Scala Richter, stando ai dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). L'epicentro del terremoto, che è avvenuto alle 00:22, è stato individuato a latitudine 42.89, longitudine 13.13 e ad una profondità di 8 chilometri. Castelsantangelo sul Nera è il Comune più vicino all'epicentro, ma entro i 20 chilometri da esso ci sono anche: Visso (MC), Ussita (MC), Preci (PG), Norcia (PG), Bolognola (MC), Monte Cavallo (MC), Sellano (PG), Acquacanina (MC), Montemonaco (AP), Fiastra (MC), Fiordimonte (MC), Montegallo (AP), Cerreto di Spoleto (PG), Pieve Torina (MC), Montefortino (FM), Arquata del Tronto (AP) e Pievebovigliana (MC).

TERREMOTO OGGI, INGV: ULTIME SCOSSE E METEO. WEEKEND DELLE PALME AL SOLE (8 APRILE 2017) - Sole o pioggia in questo fine settimana? Le previsioni per il weekend vedono un aumento della pressione su tutta l'Italia: oggi, dunque, sarà soleggiato su tutte le regioni. Qualche addensamento viene segnalato da IlMeteo.it sui monti dell'Emilia occidentale, Cuneese e Torinese, e non è da escludere qualche breve e isolato temporale nel pomeriggio. I valori massimi delle temperature supereranno i 22-24° su gran parte del Nord, mentre al Centro-Sud si aggireranno sui 20°. Domani prevarrà il bel tempo, ma gli addensamenti caratterizzeranno il Cuneese e Torinese, dove potrebbero registrarsi brevi piogge. La nuvolosità sarà, invece, più estesa sulla Sicilia, regione che in generale non sarà colpita da precipitazioni degne di nota. Queste dunque le previsioni per il weekend delle Palme, importante secondo la tradizione per conoscere che tempo farà a Pasqua: «Sole sulle palme, pioggia sulle uova», recita un detto.

