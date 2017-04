UCCISA A COLTELLATE DAL FIDANZATO/ Pietra Ligure, l'omicida si è costituito: la gelosia possibile movente?

Janira D'Amato (da Facebook)

UCCISA A COLTELLATE DAL FIDANZATO A PIETRA LIGURE, L'OMICIDA SI È COSTITUITO: LA GELOSIA POSSIBILE MOVENTE? - Una ragazza di 21 anni è stata uccisa a Pietra Ligure dal fidanzato, che si è costituito ai carabinieri. La vittima è Janira D'Amato, che - stando alle prime ricostruzioni - sarebbe stata assassinata nel pomeriggio di ieri con alcune coltellate. Il suo corpo è stato scoperto però in serata: è stato ritrovato sul pavimento del salotto, riverso in una pozza di sangue. Il fidanzato 20enne, Alessio A., si è autoaccusato dell'omicidio: dopo il delitto si è confidato con uno zio, il quale lo ha convinto a costituirsi ai carabinieri. Ora è in stato di fermo: le indagini confermeranno o meno la sua colpevolezza. Nel frattempo il pm Daniela Pischetola, che coordina le indagini, si è recato sul posto. Ancora non sono chiare le ragioni che avrebbero spinto il 20enne ad uccidere la fidanzata. Secondo le testimonianze di alcuni amici della coppia, la gelosia potrebbe essere all'origine di questa tragedia.

UCCISA A COLTELLATE DAL FIDANZATO A PIETRA LIGURE: LA GELOSIA POSSIBILE MOVENTE? I SEGNALI - La gelosia potrebbe aver spinto Alessio A. ad uccidere la fidanzata Janira D'Amato: l'ipotesi è stata avanzata dagli amici della coppia. Segnali in tal senso arrivano anche dalla pagina Facebook del 20enne, che si è costituito presso i carabinieri ieri sera: ha dedicato molti messaggi e citazioni d'amore alla fidanzata, ma anche due fotografie pubblicate dalla vittima con la gelosia come tema principale. «La gelosia nasce quando a quella persona ci tieni davvero», è scritto in un messaggio. Un vero e proprio monito nell'altro, «Lui è mio», oltre ad una serie di divieti («Non lo dovete contattare, non lo dovete salutare, e non dovete nemmeno guardarlo»). La vittima è un ex studentessa dell'alberghiero Migliorini di Finale Ligure: come riportato da Ivg, era allieva dell'accademia di Costa Crociere e volontaria della Croce Verde di Finale Ligure. Da poco aveva ottenuto la certificazione che l'abilitava a salire sui mezzi di emergenza.

