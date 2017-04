ATTENTATO CHIESA IN EGITTO/ Il Cairo, bomba nella Domenica delle Palme: 25 cristiani copti morti

Attentato in Chiesa, Egitto (LaPresse)

ATTENTATO CHIESA IN EGITTO, IL CAIRO: BOMBA CONTRO CRISTIANI COPTI NELLA DOMENICA DELLE PALME (ULTIME NOTIZIE) - Attentato al nord de Il Cairo in una chiesa copta: un’ennesima bomba è scoppiata poco fa a nord della capitale d’Egitto, nella cittadina di Tanta. Sono almeno 25 i morti e tantissimi i feriti con l’ordigno che pare sia stato posizionato nelle prime file della Chiesa di San Giorgio, come riporta l’inviato di Rai News in questi minuti Giuseppe Buonavolontà. Come purtroppo troppo spesso accade durante le festività cristiane, sono i copti a pagare le spese nello Stato dove rappresentano solo il 10% della popolazione nazionale. Una bomba esplosa durante la messa per la Domenica delle Palme che fa risuonare in tutto il mondo l’ennesimo grido di persecuzione contro il popolo cristiano dall’Egitto fino a tutto il medio oriente. Pare che la bomba sia stata fatta esplodere questa volta a distanza e non vi siano dunque kamikaze entrati in Chiesa all’improvviso come invece capitato più volte nel passato.

ATTENTATO CHIESA IN EGITTO, IL CAIRO: 29 MORTI, DECINE DI FERITI E DUE ARRESTI (ULTIME NOTIZIE) - Dalle prime notizie che arrivano da Il Cairo dopo l’attentato che ha sconvolto una chiesa copta nel nord della capitale egiziana, il bilancio dei morti è gravissimo: sono almeno 25 le vittime, ma dei tantissimi feriti, circa 60, sono molti in gravi condizioni e a rischio vita in queste prime ore dopo l’esplosione della bomba posizionata tra le prime file delle panche. Sul posto sono arrivate anche la protezione civile ed esperti di esplosivi: la chiesa di San Giorgio si trova nella zona Ali Moubarak, riporta il giornale Al Masry Al Youm, sottolineando che cinque ambulanze si sono recate immediatamente sul posto appena avvertiti dell’attentato. Nella stessa chiesa lo scorso 29 marzo era stata ritrovata un’altra bomba ma inesplosa, fatta brillare dagli artificieri e in questo modo si era evitata una strage. Oggi purtroppo non è successe e nell’Egitto che tra qualche settimane ospiterà la visita ufficiale di Papa Francesco si assiste ad un nuovo atto terroristico islamista contro i cristiani copti, continuamente perseguitati per il solo essere fedeli alla Chiesa di Cristo.

© Riproduzione Riservata.