AUTOSTRADE / Bollettino traffico e viabilità: incidente sull'A7 (ultime notizie, oggi 9 aprile 2017)

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 9 APRILE 2017). INCIDENTE NELLA NOTTE SULL'A7 MILANO-SERRRAVALLE-GENOVA - C'è stato un incidente nella notte sulle autostrade italiane come riportato dal portale istituzionale Autostrade.it. L'incidente si è verificato sull'A7 Milano-Serravalle-Genova. E' stato segnalato traffico bloccato al chilometro 111.5 direzione Milano tra Genova Bolzaneto e Busalla preceduto da una lunga coda. Non sappiamo con precisione cosa sia accaduto e le dinamiche dello scontro, soprattutto non è stato segnalato se ci siano stati dei feriti. Sicuramente è una situazione però anche un po' delicata perché abbiamo visto chiudere il tratto in questione, probabilmente per permettere l'intervento dei mezzi di soccorso per sistemare la situazione. Probabilmente questa mattina non ci dovrebbero essere dei problemi in merito, ma comunque per chi si dovrà mettere in viaggio verso questa strada in questione sarà necessario controllare il portale in questione.

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 9 APRILE 2017). ATTENZIONE AL CONTRO-ESODO DALLE LOCALITÀ DI MARE - Chi viaggerà in autostrada dovrà fare attenzione al contro-esodo dalle località di mare. Chi non ha lavorato ieri e non lavorerà oggi, domenica 9 aprile 2017, infatti è partito per due giorni di mare, sfruttando un cielo sereno e un sole quasi estivo più che primaverile. Sicuramente bisognerà fare attenzione se ci si metterà in viaggio in autostrada soprattutto nel pomeriggio, perché saranno in molti quelli che torneranno verso casa per poi tornare a lavoro domani mattina puntuali. Sarà una giornata comunque non di grandissimo traffico in generale, ma questa situazione dovrà essere monitorata con grandissima attenzione. Staremo a vedere quello che accadrà nelle ore della giornata con il portale istituzionale Autostrade.it che sarà un utile riferimento per gli automobilisti.

