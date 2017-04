BERLUSCONI COME SAN FRANCESCO?/ Foto, salva 5 agnelli dal pranzo di Pasqua e li ospita a casa sua

Silvio Berlusconi

BERLUSCONI SALVA 5 AGNELLI, GLI ANIMALETTI NONO FINIRANNO AL FORNO PER PASQUA: ORA VIVRANNO AD ARCORE, FOTO - Come fa il presidente degli Stati Uniti con un fortunato tacchino nel giorno del Ringraziamento, Silvio Berlusconi ha salvato 5 agnelli che sarebbero finiti al forno nei pranzi pasquali. Il leader di Forza Italia ha scelto un menù vegano per i festeggiamenti di domenica e in collaborazione con la sua fedelissima Michela Vittoria Brambilla, ha adottato5 agnellini che ora vivranno nella sua tenuta di Arcore. A riportare la notizia il Corriere della Sera, che racconta anche i dettagli: gli agnellini sono quattro femminucce e un maschietto che da due giorni saltellano nel prato di villa San Martino. Gli agnelli hanno appena dieci giorni e devono essere nutriti con un biberon ogni 3 ore. Fiocco di Neve, questo il nome del maschietto, e le sue sorelle sono stati salvati per esplicita richiesta di Berlusconi e vanno ad aggiungersi alla folta schiera di animali che già popolano il parco. Michela Vittoria Brambilla ha prima pubblicato sulla sua pagina Facebook una foto di sé stessa in compagnia degli agnellini e poi uno scatto che mostra il leader del suo partito mentre allatta uno di loro: “Fate come lui! Ha salvato 5 agnellini dalla strage per il pranzo di Pasqua!”. Clicca qui e qui per vedere le foto pubblicate da Michela Vittoria Brambilla.

