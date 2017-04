EMANUELE MORGANTI/ Franco Castagnacci, interrogatorio fiume per il padre dei due fratellastri (ultime notizie)

Emanuele Morganti (immagine d'archivio)

EMANUELE MORGANTI, FRANCO CASTAGNACCI: INTERROGATORIO FIUME PER IL PADRE DEI DUE FRATELLASTRI (9 APRILE 2017) - È durato tre ore l'interrogatorio di Franco Castagnacci, padre dei due fratellastri Mario Castagnacci e Paolo Palmisani, riguardo alla morte di Emanuele Morganti. Le autorità di Frosinone lo hanno ascoltato a lungo nella giornata di ieri, in seguito ad una volontà espressa dallo stesso Franco Castagnacci di poter ricostruire i fatti vissuti quella terribile notte ad Alatri. "Ha ribadito di essere intervenuto in aiuto a Emanuele", ha sottolineato il difensore Marilena Colagiacomo all'Ansa, un punto ribadito più volte in precedenza dall'uomo. Il verbale intanto è stato secretato, rivela Ciociaria Oggi, in quanto le parole di Castagnacci verranno confrontate con quanto riferito in altre occasioni da diversi testimoni. Il sospetto degli investigatori, infatti, è che si possa trattare di un tentativo di depistare le ricerche. La difesa del 50enne è diretta inoltre anche nei confronti dei figli, indagati per ora per omicidio come il padre, che a suo dire non sarebbero direttamente coinvolti con il decesso di Emanuele Morganti.

EMANUELE MORGANTI, FRANCO CASTAGNACCI: STA CERCANDO DI DEPISTARE LE INDAGINI? (9 APRILE 2017) - Sarebbe stato quindi il branco ad uccidere il giovane di Alatri, secondo la deposizione di Franco Castagnacci. Quest'ultimo risulta tuttavia nel registro degli indagati insieme alle sette persone già individuate dagli inquirenti. Si tratta , fra gli altri, anche di Michel Fortuna, che ha affidato la difesa al legale Giosuè Naso, lo stesso che difende Massimo Carminati nell'inchiesta Mafia Capitale. Indagati anche i quattro buttafuori del Mirò di Alatri, Manuel Capoccetta, Michel Ciotoli, Xhemal Pjetri e Damiano Bruni. Gli inquirenti non escludono tuttavia che vi possano essere anche altre persone, collegate all'inchiesta in modo indiretto. Sarà quindi compito dei magistrati, nei prossimi giorni, verificare se la testimonianza di Franco Castagnacci non rientri in quel tentativo di minimizzare le proprie responsabilità già individuato nelle parole dei quattro buttafuori.

