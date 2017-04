FLORIANA SECONDI E LA SORELLA ELEONORA / La madre shock: ecco perché non vuole incontrarla (Domenica Live)

Floriana Secondi, ospite a Domenica Live

FLORIANA SECONDI E LA SORELLA ELEONORA: PARLA LA MADRE, PAROLE DURISSIME PER L’EX GIEFFINA (DOMENICA LIVE, 9 APRILE 2017) - Floriana Secondi e la sua complicata situazione familiare saranno nuovamente al centro della puntata odierna di Domenica Live, il contenitore festivo di Canale 5 condotto da Barbara d'Urso. Questa settimana, però, l'ex vincitrice del Grande Fratello non sarà da sola ma ad accompagnarla ci sarà anche la sorella Eleonora. Entrambe commenteranno il rapporto piuttosto complicato con la madre, dopo la precedente puntata nel corso della quale Floriana ha potuto vedere in diretta tv la reazione avuta dalla donna al cospetto delle telecamere di Domenica Live che l’avevano raggiunta per una intervista sul suo rapporto con la figlia. Come sappiamo, Floriana non vede la madre da 4 anni, ovvero dal giorno in cui furono entrambe in studio al cospetto della stessa Barbara d'Urso. Da allora, le due donne si sono perse di vista ed i rapporti sembrano essere diventati nuovamente critici. Due giorni fa, come anticipato da Domenica Live, la mamma dell'ex gieffina ha dato appuntamento ad una troupe del programma Mediaset che l'ha incontrata a Ostia. Qui la donna ha rilasciato una intervista shock, nella quale ha finalmente spiegato il motivo per il quale non ha alcuna intenzione di incontrare la figlia Floriana Secondi. In studio, quest'ultima insieme alla sorella Eleonora potranno ascoltare le parole durissime della madre e commentare in diretta tv.

