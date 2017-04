IGOR VACLAVIC/ Budrio, l'assassino del barista ancora in fuga, smentito l'arresto (ultime notizie)

Immagini di repertorio (Fonte Lapresse)

IGOR VACLAVIC, KILLER DI BUDRIO UCCIDE ANCORA: SMENTITA LA NOTIZIA DELL'ARRESTO - Continua la caccia all'uomo per il presunto assassino di Davide Fabbri: Igor Vaclavic è ancora in fuga. Smentito l'arresto diffuso dalla Nuova Ferrara nella serata di ieri, mentre il "russo" in queste ore è fuggito nei campi del ferrarese, braccato dalle autorità. A rivelare la notizia è Rai News, che sottolinea come Igor Vaclavic sia stato intercettato al confine con la provincia della città e si sia dato in seguito alla fuga a piedi, attraversando i campi fra Molinella e Marmorta, in provincia di Bologna. Le forze dell'ordine stanno procedendo con una perlustrazione puntuale grazie all'ausilio di reparti speciali, senza considerare le difficoltà incontrate nella ricerca. Il luogo in cui starebbe cercando rifugio Igor Vaclavic è infatti pieno di specchi d'acqua, che rallentano quindi l'avanzare delle squadre. Giungono inoltre notizie riguardo alla nazionalità del malvivente, che non sarebbe originario della Russia ma dell'ex Jugoslavia.

IGOR VACLAVIC, KILLER DI BUDRIO UCCIDE ANCORA: FREDDATA GUARDIA GIURATA, È CACCIA ALL'UOMO - La provincia di Ferrara è tenuta sotto scacco da Igor Vaclavic, l'ex militare dell'Armata Rossa sospettato di aver ucciso alcuni giorni fa il barista di Budrio, Davide Fabbri, che secondo la Nuova Ferrara questo pomeriggio avrebbe freddato una guardia giurata ferendone un'altra gravemente. Da quanto apprende Il Corriere della Sera in questi minuti di ricerche convulse, la vittima di "Igor il russo" era in servizio insieme ad un collega lungo la strada provinciale Mondo Nuova; avvistato un uomo con abiti da cacciatore che sembrava rispecchiare la descrizione di Igor Vaclavic, le guardie si sarebbero avvicinate al malvivente - su cui pende un mandato di cattura europeo - ma questi pare sia riuscito a disarmare uno degli agenti e ad aprire il fuoco contro una guardia ecologica che sarebbe rimasta uccisa durante la sparatoria. Per quanto la dinamica sia tutta da confermare, Vaclavic avrebbe poi rivolto l’arma contro la seconda guardia ferendola in maniera grave, prima di darsi alla fuga a bordo di un fiorino bianco. In un primo momento l'edizione bolognese online de La Repubblica aveva riportato l'arresto di Vaclavic nelle campagne tra Marmorta e Malinella, che invece sembra essere riuscito a sfuggire nuovamente all'arresto dei carabinieri che gli stanno dando la caccia da giorni. L'incubo rappresentato da Igor Vaclavic sembra essere senza fine: dopo Davide Fabbri un'altra vittima innocente soccombe sotto i colpi del ricercato più pericoloso del momento in Italia.

