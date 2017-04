Il signore degli anelli - Il ritorno del Re/ Oggi su Italia 1, il film che chiude la trilogia di Tolkien

Il signore degli anelli - Il ritorno del Re

Il signore degli anelli - Il ritorno del re, in onda su Italia 1 alle ore 19.20, oggi 9 aprile 2017. Il signore degli anelli - Il ritorno del Re è un film che andrà in onda oggi sull'emittente televisiva Mediaset Italia 1, alle ore 19:20. Di seguito sono elencate le informazioni generali del film, la trama ed alcune piccole curiosità. Il film è stato prodotto dalla New Line Cinema nell'anno 2003 e si tratta del terzo ed ultimo capitolo della trilogia fantasy ispirata ai libri dello scrittore britannico John Ronald Reuel Tolkien.

Il regista che ha diretto il film è il neozelandese Peter Jackson, che per l'occasione ha lavorato ancora una volta insieme a grandi attori come Elijah Wood, Viggo Mortensen, Ian Mckellen, Orlando Bloom, Hugo Weaving, Cate Blanchett e Sean Astin. La sceneggiatura del film è stata scritta dallo stesso Peter Jackson coadiuvato da Fran Walsh e Philippa Boyens. In Italia il film è stato distribuito da Medusa Film.

Trama del film - La trama del film si ricollega direttamente al capitolo precedente. Da una parte ci sono Frodo e Sam, i due hobbit che cercano disperatamente di raggiungere il monte Fato, un vulcano magico dove poter gettare e distruggere finalmente l'anello, l'oggetto potentissimo bramato dal tenebroso Sauron, signore oscuro che vuole dominare con ogni mezzo a sua disposizione la terra di mezzo. I due mezzi uomini sono accompagnati nel loro viaggio da Gollum, la creatura mistica apparsa nel secondo capitolo, che in realtà si è rivelato un prezioso alleato ed un povero essere intrappolato in un'antica maledizione. Dall'altra parte sono presenti tutti coloro che rappresentavano la compagnia dell'anello, decisi a difendere i loro compagni Rohan e Gondor, impegnati nella grande battaglia dei campi del Pellenor.

La compagnia dell'anello dovrà contrastare e battagliare contro le orde di Sauron che nel fantastico luogo di Minas Tirth, ha deciso di scagliare l'attacco finale e definitivo alla compagnia, l'unico ostacolo che si frappone tra lui ed il dominio assoluto. Indirettamente dall'esito sul campo di battaglia, il destino del mondo e nelle mani di Frodo e Sam, che con la distruzione dell'Unico Anello possono fare in modo di annientare definitivamente il malvagio signore oscuro Sauron e riportare la pace nell'intero regno.

