PREVISIONE METEO/ Domenica al mare, ma da domani torna il maltempo (Ultime notizie oggi, 9 aprile 2017)

Previsioni meteo, Foto La Presse

ALLERTA METEO, PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO: LA PROSSIMA SETTIMANA TORNA LA PIOGGIA (OGGI, 9 APRILE 2017) - Tutti pensavano che fosse giunto il momento di riporre negli stanzini cappotti, giacche e maglioni, non che sia previsto l'arrivo di un'ondata di gelo ma nella settimana che si apre domani tornerà a tratti il maltempo un po' sparso su tutta l'Italia. Domani per esempio potrebbero esserci delle importanti precipitazioni in provincia di Genova, domani invece i temporali si sposteranno su Lombardia, Emilia Romagna e anche sull'Umbria. Addirittura martedì potremmo assistere a qualche raffica di neve sull'alto Trentino Alto Adige e sull'alta Lombardia. La pioggia continuerà a cadere anche nella giornata di mercoledì quando ci saranno dei fenomeni in tutto il Piemonte e anche nell'entroterra siciliano. Questo per capire che le previsioni del tempo ci fanno capire che per l'estate ci sarà ancora un po' di strada da fare.

PREVISIONI METEO: GIORNATA DI SOLE, NUBI SOLO SULLA SICILIA (OGGI, 9 APRILE 2017) - La giornata di oggi, domenica 9 aprile 2017, sarà molto interessante per quanto riportano le previsioni del tempo. Il sole sarà infatti presente un po' ovunque con il cielo che non dovrebbe presentare nemmeno tante nuvole. L'eccezione che conferma la regola è la Sicilia dove invece ci sarà cielo coperto per ventiquattro ore. Le temperature minime le vedremo ad Aosta e Campobasso con nove gradi e Potenza con otto. Le massime invece le vedremo nel pomeriggio quando ci saranno ventiquattro gradi a Bologna e Firenze. Il vento, e di conseguenza le correnti, tireranno da nord verso sud-ovest anche se non ci dovrebbero essere fenomeni di rilevanza da sottolineare. Sarà sicuramente una giornata primaverile che permetterà agli italiani di potersi godere anche un po' di mare e di serenità con sole e anche caldo.

© Riproduzione Riservata.