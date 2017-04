TERREMOTO OGGI/ Ingv, ultime scosse: sisma di 3.1M in Bolivia (9 aprile 2017, ora 1:15)

Terremoto oggi e Meteo (immagine d'archivio)

TERREMOTO OGGI, INGV ULTIME SCOSSE E METEO: SISMA DI 3.1M IN BOLIVIA (IN TEMPO REALE, 9 APRILE 2017) - Trema la Bolivia, a causa di una scossa di 3.1M che alle 00:25 ha colpito Potosi. L'epicentro è stato localizzato a latitudine 22.31 e longitudine 67.92, ipocentro a 213 km di profondità. Un sisma di 4.3M ha invece colpito la Polonia all 00:23, individuato a latitudine 51.60 e longitudine 16.08, ipocentro a 2 km di profondità. Alle 22:20 è stato colpito anche il Giappone, in un punto vicino alla costa di Honshu. Il sisma, pari a 4.8 della Scala Richter, è stato rilevato a latitudine 37.53 ee longitudine 141.54, ipocentro a 60 km di profondità. Per quanto riguarda l'Italia, l'ultimo episodio al di sopra del livello minimo di criticità risale alle 21:04 di ieri. Un sisma di 2.0M ha infatti interessato Fontecchio, in provincia de L'Aquila. Il Centro Nazionale Terremoti ha infatti localizzato l'epicentro a latitudine 42.25 e longitudine 13.6, ipocentro a 10 km di profondità. Interessate inoltre Fagnano Alto, Prata d'Ansidonia, Tione degli Abruzzi, San Demetrio ne' Vestini, Villa Sant'Angelo, Caporciano, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Rocca di Mezzo, Carapelle Calvisio, Barisciano, Rocca di Cambio, Poggio Picenze e Castelvecchio Calvisio, tutte entro un raggio di 10 km dal punto colpito.

TERREMOTO OGGI, INGV ULTIME SCOSSE E METEO: BEL TEMPO IN ITALIA, NUVOLE IN SICILIA E CALABRIA (IN TEMPO REALE, 9 APRILE 2017) - Sarà una domenica all'insegna del bel tempo, secondo le previsioni metereologiche. L'Italia sembra uscita definitivamente dalla bassa pressione e dalle piogge che, seppur sparse e localizzate, hanno colpito il Paese nei giorni precedenti. Temperature massime il leggera salita, con picchi fino a 25 gradi in molte aree del CentroNord. Il bel tempo durerà fino a lunedì compreso, mentre già da martedì ritornerà una fase instabile di breve entità. Interesserà per lo più le regioni del NordEst, con una lieve estensione all'area alpina. Secondo il bollettino di Meteo.it, il prossimo mercoledì ritornerà il sole in tutte le regioni, ad eccezione del Lazio meridionale e Appennino in cui potrebbero verificarsi dei rovesci. Per la giornata di oggi, ci sarà invece qualche nuvola nella Calabria meridionale e in Sicilia, con estensione nelle ore pomeridiane alle aree montuose.

