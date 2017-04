Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: Stoccolma, arrestato il sospettato dell'attentato (9 aprile 2017)

Ultime notizie oggi, Foto La Presse

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 9 APRILE 2017 (ULTIM'ORA). GARDALAND, INTERRUZIONE DI CORRENTE ROVINA L'INAUGURAZIONE - Un problema elettrico ha di fatto rovinato l’inaugurazione "stagionale" del grande parco divertimenti di Gardland. Il black out, durato più di un ora ha infatti interrotto tutti i giochi, interruzione che vista la sua immediatezza ha lasciato alcune famiglie all’interno delle cabine. In tale contesto si segnala come i vigili del fuoco siano dovuti intervenire per trarre in salvo una famiglia israeliana, rimasta bloccata sulle montagne russe a …testa in giù. Una nota della direzione del parco ha dato la colpa del malfunzionamento a uno "sbalzo di tensione" sulle linee elettriche, la nota è stata però smentita dalla direzione provinciale dell’Enel, che ha sottolineato come "nessuna disfunzione ci sia stata sulla rete".

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 9 APRILE 2017 (ULTIM'ORA). SALE LA TENSIONE DOPO L'ATTACCO AMERICANO - Viene sfruttato dal governo della Corea del nord l’attacco missilistico americano, per giustificare l’accelerazione sul nucleare, allo scopo di difendersi dal "regime imperialista", un regime che come ha fatto vedere con il raid verso la Siria, non si preoccupa di attaccare con le armi i suoi avversari. Questa l’escalation del terrore, che in queste ore sta delineandosi in un altro fronte caldo della politica americana, quello che vede gli USA contrapposti al regime dittatoriale di Kim Jong. Per il regime di Pyongyang solo la "potenza delle armi" può salvare la Corea del Nord "dall’arroganza americana", un arroganza che per la stampa di regime è stata evidenziata anche quest’oggi, tramite una telefonata tra Trump e il "nemico" Hwang Kyo-ahn presidente della sud Corea, e acerrimo rivale di Kim Jong.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 9 APRILE 2017 (ULTIM'ORA). ARMATO DI COLTELLO VIENE FERMATO DAGLI AGENTI DI POLIZIA - Un uomo non ancora identificato è stato protagonista questa mattina a Milano di un grave episodio di "nera". L’uomo in evidente alterazione, ha infatti minacciato i passanti con due coltelli, all’intervento della polizia si è scagliato contro gli agenti, agenti alla quale non è rimasto che "neutralizzarlo" sparandogli alle gambe. Tutto è avvenuto attorno alle 7, l’uomo probabilmente di origine marocchine, è entrato prima in un alimentari, qui improvvisamente si è impossessato di due coltelli e una volta ritornato in strada ha iniziato a minacciare i passanti. Gli agenti delle numerose volanti intervenute, hanno provato a dialogare con l’uomo, dialogo che di fatto non ha sortito gli effetti desiderati. Ai poliziotti, che comunque hanno cercato di usare lo spray urticante, non è rimasto che sparare. L’uomo è stato trasportato al Niguarda, dove è stato giudicato guaribile in 15 giorni.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 9 APRILE 2017 (ULTIM'ORA). STOCCOLMA, ARRESTATO IL SOSPETTO TERRORISTA - La polizia svedese ha comunicato che il fermo del cittadino uzbeko operato ieri è stato trasformato in arresto. L’umo di 39 anni, padre di 4 figli è il maggiore sospettato relativamente all’attentato che ieri ha causato la morte di 4 persone, e il ferimento di altri 15. La polizia ha inoltre comunicato che è stato fermato un secondo soggetto, soggetto di cui non sono state rilasciate le generalità, e che sembrerebbe coinvolto, ancora non si sa a che titolo, nell’attentato. Sul fronte sanitario intanto dimessi 6 dei feriti, gli altri 9 che permangono nelle strutture sanitarie non sembrerebbero in pericolo di vita, anche se per essi la prognosi è riservata. Sul fronte dell’indagini è ormai acclarato che l’attentatore abbia proceduto al furto del mezzo, furto reso possibile dalla disattenzione dell’autista, che era impegnato in una consegna.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 9 APRILE 2017 (ULTIM'ORA). FORMULA 1, POLE HAMILTON MA FERRARI A UN SOFFIO - Alla fine rosicchiando un centesimo qui e uno lì, Hamilton è riuscito a conquistare la pole del secondo GP stagionale, quello che oggi si disputerà a Shangai. L’inglese ha però avuto bisogno di un giro perfetto, per avere la meglio sulla Ferrari di Vettel, Ferrari che domani partirà comunque dalla prima fila. Seconda fila anch’essa "alternata", con Bottas in ritardo dal ferrarista di un solo centesimo di secondo che ha conquistato il terzo tempo, e Raikkonen quarto. Solo quinto la Red Bull di Ricciardo, ancora peggio Verstappen che a causa di un non meglio specificato "problema tecnico" partirà diciannovesimo. Ottima Q3 del pilota italiano Giovinazzi, qualifica vanificata da un incidente in cui il giovane pilota ha distrutto la sua Sauber, il pilota italiano che nell’incidente non ha riportato conseguenze partirà dalla quindicesima posizione. Appuntamento domani mattina, quando alle 08.00 ora italiana si spegneranno i semafori, solo allora si potrà vedere la reale forza della Rossa di Maranello, una rossa che sta facendo innamorare tutti i suoi tifosi.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 9 APRILE 2017 (ULTIM'ORA). SERIE A, LA JUVE NON SI FERMA PIÙ - È stata una vera e propria "sfida salvezza" ad inaugurare la 31^ giornata del massimo campionato, sfida salvezza che il Pescara doveva assolutamente vincere contro l’Empoli, ma che alla fine è finita con un pareggio che non accontenta nessuno. Partita bella quella tra toscani e abruzzesi, decisa dai goal di El Kaddouri e Caprari, e che di fatto lascia la squadra del tecnico boemo a meno 9 dalla salvezza, punti che ormai sembrano difficili da recuperare. Pareggio per 1 a 1 anche nell’altro anticipo del pomeriggio, quello tra Atalanta e Sassuolo. In serata la partita più attesa, quella tra Juve e Chievo Verona, con i bianconeri che vincono due a zero con una doppietta di Gonzalo Higuain e uno strepitoso Paulo Dybala -

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 9 APRILE 2017 (ULTIM'ORA). SERIE B, FROSINONE IN TESTA PER UNA NOTTE - Grazie ad un buon pareggio in casa dell’Ascoli, il Frosinone torna in testa alla classifica del campionato cadetto, e continua ad accarezzare il sogno di un ritorno immediato nella massima serie. I ciociari pur rallentando nelle ultime partite sono adesso a 62 punti, uno in più della Spal, squadra che però oggi dovrà giocare contro il Brescia. Si muove la classifica anche in coda, con i successi di ieri di Avellino, Trapani, Cesena e Vicenza che hanno contribuito ad accorciare notevolmente la classifica, e a rendere il campionato sempre più imprevedibile.

