ALESSANDRO GRANDIS / Italiano morto a Santo Domingo: l’ultimo messaggio audio all’amica (oggi, 1 maggio)

Immagine di repertorio

ALESSANDRO GRANDIS, ULTIME NOTIZIE: IL MESSAGGIO AUDIO ALL’AMICA PRIMA DELLA MORTE (1 MAGGIO 2017) - E' morto in circostanze ancora poco chiare Alessandro Grandis, giovane 28enne di Albissola Marina, in provincia di Savona, trovato senza vita a Santo Domingo. L'ultima tappa di un tour in Sudamerica e Caraibi iniziato sette mesi fa e che si sarebbe dovuto concludere proprio il prossimo 15 maggio, prima del suo ritorno in Italia. Il 27 aprile scorso, però, il suo corpo senza vita è stato trovato nel resort La Joya. Due giorni prima del suo terribile ritrovamento, il giovane, laureato in Farmacia, alle 7:30 del mattino, prima di imbarcarsi sull'aereo che lo avrebbe condotto a Santo Domingo, come rivela La Stampa nell'edizione online, aveva inviato un messaggio audio ad un'amica, Monica, che da alcuni anni vive e lavora a Barcellona. Il giovane vuole sapere come è andata la sua avventura in Portogallo, poi la mette al corrente di essere presso l'aeroporto a Lima prima di partire per Punta Cana, raccontandole cosa ha visto a Lima nelle precedenti ore. "Non sto più nella pelle per arrivare a Punta Cana", diceva Alessandro nell'ultimo audio inviato all'amica prima di imbarcarsi, mentre le racconta i programmi delle prossime giornate che lo avrebbero atteso. Clicca qui per ascoltare l'ultimo audio.

ALESSANDRO GRANDIS, ULTIME NOTIZIE: DUBBI SULLE CAUSE DELLA MORTE (1 MAGGIO 2017) - Dopo due giorni da quel messaggio audio, Alessandro Grandis è stato trovato morto in circostanze ancora misteriose, nel resort di Santo Domingo nel quale era ospite. Nel messaggio il farmacista appariva tranquillo e ansioso di giungere nella sua ultima tappa prima del rientro in Italia. Nulla, dunque, lasciava trapelare la tragedia che si sarebbe consumata di lì a poco, anche alla luce dell'evidente serenità del ragazzo che all'amica savonese raccontava: "Sono in aeroporto a Lima sto aspettando il mio bel volo per Punta Cana. Spiaggia...!". Il suo corpo è stato trovato a bordo di una piscina, dopo una presunta caduta da un balcone al secondo piano. Per la polizia dominicana si era inizialmente trattato di un suicidio, tesi smentita con forza dalla famiglia - già partita per Santo Domingo - anche alla luce delle indiscrezioni di alcuni italiani residenti nella capitale della Repubblica Dominicana e che invece avevano parlato di una vera e propria uccisione. Dopo l'autopsia eseguita nelle scorse ore, anche le autorità locali avrebbero cambiato idea sulle cause della morte del giovane. Al momento due sarebbero le ipotesi al vaglio: Alessandro Grandis è caduto accidentalmente dal balcone al secondo piano, oppure qualcuno lo avrebbe spinto violentemente di sotto. Le indagini sulla sua morte sono attualmente in corso al fine di fare totale chiarezza sull'accaduto.

© Riproduzione Riservata.