ANTONELLA LETTIERI/ Nell’agenda della vittima, segreti scabrosi sulla relazione con Fuscaldo? (ultime notizie)

Antonella Lettieri, ultime notizie

ANTONELLA LETTIERI, ULTIME NOTIZIE: LA RICOSTRUZIONE DELLA CONFESSIONE SPONTANEA DI SALVATORE FUSCALDO (1 MAGGIO 2017) - Il coltello a serramanico usato per uccidere la povera Antonella Lettieri non è ancora stato trovato. Gli inquirenti che indagano al caso di Cirò Marina, erano certi di riuscire a trovarlo nella medesima area in cui, nei giorni scorsi, è stato rinvenuto un tubo in ferro altamente compatibile con le ferite sul corpo della vittima - ed attualmente al vaglio dei Ris di Messina -, come indicato dall'assassino reo confesso Salvatore Fuscaldo. Al tempo stesso, però, non sono stati trascurati anche altri luoghi alla luce dei dubbi registrati nell'ambito della confessione resa in carcere dal bracciante agricolo 50enne, presunto amante della vittima 42enne. La conferma in merito alla prima arma ed il ritrovamento della seconda, sotto certi aspetti potrebbe giocare un punto a favore di Fuscaldo poiché darebbe maggiore credibilità al suo racconto. Stando alla ricostruzione della sua confessione spontanea resa al cospetto del procuratore ed in presenza del suo avvocato difensore, come rivelato dalla trasmissione Quarto Grado, l'uomo avrebbe agito in modo violento nei confronti di Antonella Lettieri, sua vicina di casa e migliore amica della moglie Caterina Avena, in quanto da tempo sarebbe stato ricattato dalla stessa. Secondo il suo racconto, la commessa 42enne aveva per anni comprato il suo silenzio relativo alla loro relazione segreta, per non destare sospetti in paese. Se solo fosse venuto tutto allo scoperto, infatti, ci sarebbe stato uno scandalo clamoroso. In realtà, a Cirò in tanti sospettavano della loro relazione clandestina, sebbene nessuno ne avesse mai parlato apertamente prima del tragico delitto. Il prezzo del silenzio di Fuscaldo, sempre a sua detta, era spesso paragonabile al pagamento di bollette, altre spese, prestiti e piccoli favori. Una situazione che, nel tempo, avrebbe portato l'uomo all'esasperazione, poi culminata nell'omicidio di Antonella Lettieri.

ANTONELLA LETTIERI, ULTIME NOTIZIE: IL GIALLO DELL’AGENDA SCOMPARSA (1 MAGGIO 2017) - Nel corso della sua confessione, sarebbe trapelata anche una sorta di giustificazione rispetto al disordine rinvenuto in casa di Antonella Lettieri, al momento del ritrovamento del suo cadavere. Sin dall'inizio gli inquirenti erano convinti che potesse essere stata una messinscena dell'assassino per depistare le indagini e spostarle sulla rapina dagli esiti negativi. Nulla però era stato portato via dall'appartamento. A spiegare cosa si nascondesse dietro la casa messa letteralmente a soqquadro, è stato Salvatore Fuscaldo che, dal carcere, ha rivelato come lo stesso, dopo l'omicidio di Antonella, si fosse messo alla ricerca disperata dell'agenda della vittima. Qui, a sua detta, la donna era solita appuntare costantemente tutti i loro incontri segreti. L'agenda tuttavia non sarebbe ancora stata trovata, motivo per il quale non è stato possibile confermare, al momento, il racconto dell'uomo arrestato per il delitto della commessa di Cirò Marina. Tuttavia, se dovesse venire alla luce il diario della vittima, questo potrebbe realmente aprire un nuovo scenario, ovvero far trapelare tutti i segreti scabrosi da confermerebbero il movente avanzato dall'assassino reo confesso ed ipotizzato dalla magistratura. Quanto finora emerso, tuttavia, avrebbe incontrato il commento della sorella della vittima che, ai microfoni della trasmissione di Rete 4 ha smentito categoricamente i racconti fantasiosi del bracciante agricolo, al punto da commentare, in riferimento alle presunte menzogne dell'uomo, definito "orco": "Non escludiamo che ne racconti anche altre".

© Riproduzione Riservata.