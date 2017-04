ATM, ORARI PER IL 1° MAGGIO/ Milano, domani niente mezzi dopo le 19.30: le informazioni sui biglietti

Atm Milano, orari per il 1 maggio (Foto: LaPresse)

ATM MILANO, ORARI PER IL 1° MAGGIO: DOMANI NIENTE MEZZI DOPO LE 19.30. LE INFORMAZIONI SUI BIGLIETTI - Variazioni per il trasporto pubblico a Milano per la Festa dei Lavoratori di domani, 1 maggio. Il servizio offerto dai mezzi Atm sarà ridotto: le corse di metropolitane, autobus e tram cominceranno più tardi al mattino e termineranno in netto anticipo rispetto al solito orario. A complicare la situazione, di per sé già caotica, sono i cortei che attraverseranno domani le vie del centro del capoluogo lombardo: inevitabili le ripercussioni, a partire dalle deviazioni e dai tagli di alcune linee. Sul suo sito ufficiale Atm ha pubblicato una nota per informare gli utenti circa le novità previste per domani: «Il servizio di metropolitane e linee di superficie viene effettuato dalle 7 alle 19.30 circa». Visto che durante la giornata sono previsti cortei per le vie del centro, alcune linee potrebbero subire rallentamento e deviazioni. Nello specifico Atm indica «le linee 1, 12, 19, 27, 44, 54, 56, 60, 61, 73, 84 e 94».

ATM MILANO, ORARI PER IL 1° MAGGIO: DOMANI NIENTE MEZZI DOPO LE 19.30. LE INFORMAZIONI SUI BIGLIETTI E I CORTEI - Atm ha fornito informazioni utili per chi viaggia con i mezzi: lunedì, ad esempio, è prevista un'apertura festiva per gli sportelli Atm Point di Duomo, Cadorna e Centrale. Gli orari previsti sono i seguenti: dalle 10.15 alle 13.15 e dalle 14.00 alle 17.30. «Si ricorda che nei giorni festivi le rivendite potrebbero essere chiuse», scrive Atm in una nota, consigliando di comprare i biglietti prima di mettersi in viaggio o di fare riferimento ai distributori automatici che si trovano nelle stazioni delle linee metropolitane. Atm ha anche spiegato che «i biglietti sono acquistabili anche su Atm Milano official app o inviando un sms al 48444». Il trasporto pubblico presenta diverse novità domani e non solo perché si celebra la Festa dei Lavoratori: sono previsti diversi cortei. Al mattino uno organizzato da Cgil, Cisl e Uil: partirà da Porta Venezia, mentre l'arrivo è previsto in piazza Scala. Nel pomeriggio, invece, i precari prenderanno parte alla May Day Parade. L'appuntamento è stato fissato alle 15 in piazza XXIV Maggio con termine in piazzale Lodi.

