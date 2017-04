AUTOSTRADE PRIMO MAGGIO/ Bollettino traffico e viabilità: possibile controesodo (ultime notizie)

Autostrade primo maggio, Foto La Presse

TRAFFICO PRIMO MAGGIO, BOLLETTINO AUTOSTRADE, SITUAZIONE E INFO: ATTENZIONE AL RITORNO A CASA (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE) - Sono stati alcuni giorni complicati dal punto di vista delle autostrade italiane. In molti hanno approfittato di questo weekend lungo per andare fuori partendo a scaglioni, senza effettuare tutti l'uscita nello stesso momento e quindi senza trovare particolare traffico sulla strada. Sarà però importante seguire con attenzione le evoluzioni legate alle autostrade andando ad osservare con attenzione il portale istituzionale Autostrade.it dove ci sono comunque aggiornamenti costanti in tempo reale. Staremo a vedere quale sarà la soluzione anche se probabilmente nel pomeriggio sarà molto importante fare attenzione al traffico. Per questo chi ne avrà la possibilità sarà facilitato se partirà domani mattina quando le strade dovrebbero essere più sgombre.

TRAFFICO PRIMO MAGGIO, BOLLETTINO AUTOSTRADE, SITUAZIONE E INFO: INCIDENTE TRA SERRE E MILETO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE) - Nella mattinata di ieri si è verificato un brutto incidente in autostrada precisamente tra Serre e Mileto. La notizia la riporta IlVibonese.it che sottolinea come ci sia stata davvero grande paura. Infatti sull'A2 Salerno-Reggio Calabria una donna che viaggiava da sola ha perso il controllo della sua macchina ed è andata a finire sul guardarail. Questo ha portato la Polstrada a intervenire sul posto dove è arrivata con grande rapidità l'ambulanza. Il forte urto ha portato al distacco dal motore dell'automobile che è volato sulla carreggiata. Per fortuna però non ha colpito nessuna altra vettura che affrontava la carreggiata. La donna avrebbe poi sottolineato di aver perso il controllo dell'autovettura per il configurarsi sulla strada di un ostacolo che ha voluto provare ad evitare.

© Riproduzione Riservata.