BUON 1 MAGGIO 2017/ Auguri per la festa dei lavoratori: frasi, sms, eventi, non solo Concertone

Auguri Festa del Lavoro, 1 maggio 2017 (LaPresse)

BUON PRIMO MAGGIO 2017, AUGURI FESTA DEI LAVORATORI: COSA SI FESTEGGIA E PERCHÈ (OGGI, ULTIME NOTIZIE) - Oggi è la festa di tutti i lavoratori, in quel 1 maggio che tradizionalmente ricorda e rappresenta le battaglie che i lavoratori nel corso della storia hanno dovuto affrontare per recuperare l’intera dignità e libertà lavorativa. In particolare, la “madre” di tutte le conquiste viene ritenuta l’orario di lavoro quotidiano fissato in 8 ore: avvenne così con una legge nel 1867 in Illinois, Usa e fu costantemente inseguita per tanti altri stati del’America di quel tempo, fino allo scoppiare dei gravissimi incidenti accaduti il primo maggio del 1886 a Chicago (la rivolta di Haymarket, ndr). Da qui dunque la festa istituita nel giorno d’inizio maggio proprio per ricordare quelle lotte per la riduzione dell’orario lavorativo: a sostegno di ciò, anche la Chiesa si mobilità per salvaguarda la dignità della persona lavorante e grazie a Papa Pio XII istituì la Festa di San Giuseppe lavoratore proprio il 1 maggio di ogni anno, in modo che anche i lavoratori cattolici potessero partecipare in piena comunione alla festa in tutto il mondo con a tema centrale il lavoro.

Un intervento particolarmente significativo tenuto nella veglia di Preghiera per il Primo maggio a Matera, lo ha promosso Mons. Filippo Lombardi, direttore dell’Ufficio per la pastorale sociale e del lavoro dell’arcidiocesi di Matera-Irsina. «In quanto lavoratori, abbiamo la responsabilità di vivere il lavoro con la coscienza di fare fino in fondo il proprio dovere e di contribuire così al bene comune», ricorda all’AgenSir il sacerdote impegnato nel mondo del lavoro a cura e tutela di tutti i lavoratori. «In quanto credenti abbiamo il compito di educare al senso umanizzante del lavoro e al senso della dignità del lavoro». Sempre Mons. Lombardi ha voluto chiudere così il suo pensiero sulla festa del Primo Maggio, ricordando come «l’uomo diventa più uomo perché entra necessariamente in relazione con altri con i quali è chiamato a condividere il peso e il frutto del lavoro».

BUON PRIMO MAGGIO 2017, AUGURI FESTA DEI LAVORATORI NON SOLO CONCERTONE, MUSEI APERTI A MILANO (OGGI, ULTIME NOTIZIE) - Dal 1990 i sindacati Cisl, Uil e Cgil assieme al comune di Roma, organizzano un grande concerto per celebrare il primo maggio, rivolto soprattutto ai giovani: si tiene in piazza San Giovanni, dal pomeriggio a notte e anche quest’anno ovviamente non sarà da meno. Ma in questa lunga giornata di festa per tutti i lavoratori, non sarà certo l’unico programma ed evento importante a livello nazionale, sebben sia quello che raccolga di certo il maggior numero di pubblico, “live” o in diretta tv. Le grandi città promettono per la giornata di oggi molti servizi per i turisti, cosicchè possano godere appieno della bellezza e ricchezza culturale e sociale che l’Italia ha da offrire in questo secondo ponte di vacanza nel giro di una sola settimana.

Il 'Concertone del Primo maggio' in piazza San Giovanni quest'anno ha come titolo: "Il lavoro: le nostre radici, il nostro futuro”, mentre per quanto riguarda le altre città per tutta la giornata vi terremo aggiornati su feste, eventi e particolarità riguardo alla festa di tutti i lavoratori. A Milano ad esempio per tutta la giornata di oggi, tutti i musei più importanti rimarranno aperti con orari, se si eccettua il Museo del Novecento che apre tra le 14.30 e le 17.30, consueti dalle 9.30 fino alle 19.30. Con il meteo che non sarà particolarmente benevolo con i festanti e i lavoratori, la giornata di oggi potrebbe dunque essere sfruttata con una bella visita nelle zone più pregne di cultura e bellezza della città di Milano.

© Riproduzione Riservata.