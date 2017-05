FESTA DEL LAVORO 2017/ Papa Francesco, “solo la fraternità può vincere la crisi del lavoro”

Papa Francesco e la festa del Lavoro 2017 (Foto: LaPresse)

PRIMO MAGGIO, FESTA DEL LAVORO 2017, PAPA FRANCESCO: LA FRATERNITÀ, IL DIRITTO E IL BISOGNO - “Il lavoro non è un diritto”. Se si estrapolasse solo questo frammento dall’importante Messaggio inviato da Papa Francesco, in occasione della Festa del Lavoro in questo 1 maggio 2017, alla Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, probabilmente si scatenerebbe un putiferio. Il lavoro prima di tutto non è un diritto: per Bergoglio è infatti «una capacità e un bisogno insopprimibile della persona». Ma per far sì che la nostra società possa effettivamente essere “educata” a riscoprire questo bisogno intimo e insito in ogni uomo è necessario un “passo” di conoscenza in più che porta direttamente al termine “fraternità”. Secondo il Papa infatti, sempre nel messaggio rivolto per la festa del lavoro e di San Giuseppe Lavoratore, solo una società fraterna può permettere di riconoscere il lavoro come bisogno da non sopprimere.

E solo in una società così il lavoro stesso è più “giusto”: se infatti la società, la comunità si dovrebbe dire a quel punto, è impregnata del senso comune di aiuto e solidarietà reciproca, sarà anche più facile che il lavoro stesso venga valorizzato come una vocazione della persona. «Solo in una società fraterna il lavoro è giusto: cioè è quello che non solamente assicura una remunerazione equa, ma corrisponde alla vocazione della persona e perciò è in grado di dare sviluppo alle sue capacità», scrive papa Francesco ricordando che questa non è la “proposta” di Bergoglio ma del Vangelo di Cristo. «Una proposta capace di creare un “nuovo umanesimo”, un’energia nuova nella storia”che genera libertà, giustizia, pace e dignità per tutti».

PRIMO MAGGIO 2017, FESTA DEL LAVORO, PAPA FRANCESCO: LA SOCIETÀ E LA RICERCA DI UNA TERZA VIA - Per ricordare e festeggiare San Giuseppe Lavoratore, in questo Primo maggio Papa Francesco ha scritto un tweet che sottolinea l’opera di “sognatore” del primo padre “putativo” della storia, proprio quel falegname di Nazareth che ebbe in dono come figlio il Cristo. «San Giuseppe, dona ai giovani la capacità di sognare, di rischiare per le cose grandi, le cose che Dio sogna su di noi»: in questo modo Bergoglio ha invitato i giovani e tutta la società a non scoraggiarsi davanti alla fatica e alla difficoltà, bensì a proseguire il duro lavoro di riconoscimento di un “nuovo” stile, quello della fraternità. Una crisi unica quella che investe il lavoro e i lavoratori, Francesco lo sa bene e già molte volte in passato ha tuonato contro la mancanza di sicurezza e l’assenza di accoglienza e attenzione sul mondo del lavoro.

Il pontefice accusa la società che per troppo tempo ha inseguito una iniziale giusta battaglia di diritti, trasformandola poi verso una dicotomia che ha affossato - invece che aiutare - ancor di più la condizione dell’uomo moderno. Ecco un altro passaggio dal Messaggio del Primo Maggio all’Accademia Pontificia: «Oggi si tratta di cercare una via d’uscita dalla soffocante alternativa tra neoliberismo e neostatalismo in cui le nostre società sono impantanate», scrive Papa Bergoglio. Ed è qui che arriva non una ricetta, ma un invito umile e intelligente allo stesso tempo, per ciascuno di noi: «occorre tentare vie nuove ispirate dal messaggio di Cristo: la soluzione è la fraternità, una società fraternità in cui il lavoro prima ancora che un diritto è una capacità e un bisogno insopprimibile della persona». Una terza via, fraterna e “giusta” che la Chiesa ancora oggi si propone di promuovere e allo stesso tempo di seguire, perché tutti, ma davvero tutti, hanno bisogno di non sopprimere quel “diritto” alla fraternità, prima ancora che al lavoro.

© Riproduzione Riservata.