Festa del Lavoro/ Doodle di Google ‘in ritardo’: beffa di BigG a tutti i lavoratori d’Italia (1 maggio 2017)

Doodle Google, Festa del Lavoro 2017

FESTA DEL LAVORO, IL DOODLE GOOGLE IN RITARDO IN ITALIA: LE BEFFA DEL PRIMO MAGGIO (ULTIME NOTIZIE) - Forse a Google pensavano che oggi fosse il primo aprile e non il primo maggio, Festa del Lavoro e di tutti i lavoratori: potrebbe spiegarsi così lo “scherzo” fatto dal Doodle di Google all’Italia proprio questa mattina. Come infatti spesso accade, Mountain View sulla propria home page visibile ogni giorno da miliardi di persone in tutto il mondo, inserisce un logo di giornata che gioca con la parole Google in innumerevoli e artistiche alle volte modalità di festeggiare quel giorno particolare. La nascita di qualche personaggi, una festa sacra e perché no, anche la festa del lavoro di tutto il mondo: e così era previsto per questo Primo Maggio, con la homepage di Google che in moltissimi paesi + apparsa con questo doodle che trovate sui sopra.

Ecco la lista: Russia, Cina, Filippine, Svezia, Norvegia, Irlanda, Bielorussia, Lituania, Estonia, Francia, Spagna, Ungheria, Romania, Bulgaria, Grecia, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Arabia Saudita, Iraq, Oman, Messico, Argentina, Cile, Perù, Colombia, Venezuela, Honduras, Nicaragua, Repubblica Dominicana, Panama e Costa Rica. Ecco, avete notato qualcosa per caso? Acuti osservatori, manca l’Italia: in sostanza l’unico Paese tra quelli europei che non era previsto del Doodle particolare per la festa dei lavoratori era proprio il nostro. Questo almeno fino alle ore 12 circa, quando improvvisamente è apparsa come in tutti gli altri Paesi del mondo. Una dimenticanza che non è passata in secondo piano e che è sembrato un bello “schiaffo” all’Italia e a tutti i lavoratori: uno scherzo, una beffa, una dimenticanza? Qualsiasi cosa sia, BigG pare essere in ritardo di un mese con il pesce di… maggio.

