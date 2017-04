IGOR VACLAVIK / Un mese dopo l’omicidio di Budrio, Norbert Feher ormai stremato (ultime notizie)

Igor Vaclavik, ultime notizie

IGOR VACLAVIK, ULTIME NOTIZIE: AD UN MESE DAL DELITTO DI BUDRIO IL KILLER SAREBBE ORMAI STREMATO (1 MAGGIO 2017) - E' trascorso un mese esatto dall'omicidio di Budrio commesso da Norbert Feher, alias Igor Vaclavik e nel quale perse la vita, lo scorso primo aprile, il barista Davide Fabbri. E' il primo dei delitti attribuiti al super ricercato Igor il russo, il latitante 36enne serbo che continua a scappare sebbene abbia alle calcagna oltre mille uomini. Una settimana dopo il terribile omicidio avvenuto nel bar-tabacchi nel Bolognese, si sarebbe consumato quello in provincia di Ferrara, a Portomaggiore, a scapito della guardia ecologica volontaria, Valerio Verri. Da quel momento sarebbe iniziata la fuga ufficiale di Igor la quale non si sarebbe ancora conclusa. Questione di poco tempo, secondo gli inquirenti, anche alla luce dell'ormai evidente stanchezza dell'uomo, ritenuto a gran voce uno spietato assassino, disposto a tutto, meno che a fermarsi. Anche la trasmissione Domenica Live, nella puntata di ieri ha dedicato un ampio comparto alle ricerche in corso di Igor Vaclavik, alla luce delle ultime importanti novità: i militari impegnati nelle ardue operazioni di ricerca, nelle passate ore avrebbero individuato nuove tracce del fuggitivo nei boschi di Argenta, in provincia di Ferrara.

Siamo sempre nella "zona rossa" passata letteralmente al setaccio e dalla quale, si sospetta, Feher non sia mai uscito. Qui, secondo l'inviata della trasmissione di casa Mediaset, sarebbe stata segnalata la presenza del killer di Budrio grazie all'infallibile fiuto dei cani molecolari e per questo sarebbero stati inviati dei droni con luci ad infrarossi, anch'essi alla ricerca di Vaclavik. Le ricerche sono avvenute nella serata dello scorso sabato, poi proseguite anche ieri mattina senza tuttavia esiti positivi, almeno per il momento. Gli inquirenti sono convinti anche del fatto che Igor sia ormai completamente stremato, per questo si sospetta che stia cercando di raggiungere qualche casolare abitato, al fine di poter recuperare del cibo per il suo sostentamento.

IGOR VACLAVIK, ULTIME NOTIZIE: NUOVA TESTIMONIANZA ATTENDIBILE E DESCRIZIONE DEL KILLER (1 MAGGIO 2017) - Proseguono, intanto, le testimonianze di chi asserisce di aver visto Igor Vaclavik aggirarsi all’interno della “zona rossa”. Secondo il racconto di un uomo, intervenuto ai microfoni di Domenica Live, Igor sarebbe uscito da un boschetto, come accaduto anche in occasione di una seconda testimonianza. L’uomo che ha asserito di aver visto l’assassino di Budrio e di Portomaggiore, indagato anche per il delitto di un metronotte avvenuto nel 2015 e mai risolto, ha deciso di denunciare l’accaduto ma alla trasmissione di Canale 5 avrebbe preferito non mostrarsi in volto, per paura di possibili ritorsioni. Ritenuto assolutamente credibile dalle Forze dell’Ordine, l’uomo ha raccontato di essersi imbattuto in Igor, mentre si trovava nel suo giardino: "Ero in giardino, stavo giocando con il mio cane. Lui è passato davanti al cancello, di corsa, ci siamo guardati negli occhi e poi si è messo a correre", ha asserito. Il testimone lo avrebbe visto perfettamente in viso, al punto da poterne avanzare una descrizione: “La barba un pochino lunga, i capelli anche un pochino lunghi. Vestito con una maglia nera e pantaloni verde militare”. Quella dell’uomo intervistato da Domenica Live è solo una delle tante testimonianze raccolte fino ad oggi, oltre alle numerose segnalazioni in tutta Italia rivelatesi poco credibili e del tutto infondate.

