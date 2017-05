IMMAGINI AUGURI BUON 1° MAGGIO 2017 / Festa del lavoro tra Charlie Chaplin e gli operai del Rockfeller Center

Lapresse

AUGURI DI BUON 1° MAGGIO 2O17: IMMAGINI E I SOGGETTI PIÙ GETTONATI Il 1° maggio è la Festa del lavoro. E come tutte le feste, ormai, ci si scambia gli auguri con immagini, video, gif animate, in particolare attraverso whatsapp. Non mancheranno coloro che saranno in piazza per partecipare a uno dei tanti cortei organizzati nelle diverse città italiane. Dunque, una delle immagini più classiche è proprio quella di una manifestazione, con bandiere sindacali e striscioni che ricordano l’importanza del lavoro. Diverse sono anche le immagini che ripropongono, su sfondi differenti, l’incipit della Costituzione italiana: “L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”. Immagini e parole che finiscono poi per evocare un celebre quadro di Pelizza da Volpedo: “Il quarto stato”. Altre immagini molto note sul mondo del lavoro, che poi si prestano anche per la ricerca di video e di gif animate, sono quelle che arrivano dal film “Tempi moderni” di Charlie Chaplin: indimenticabili le scene nella catena di montaggio di questa pellicola, con il protagonista che finisce tra gli ingranaggi dei macchinari.

Un’altra immagine in bianco e nero, emblematica del lavoro, è quella degli operai che mangiano su una trave di acciaio sospesa a oltre 200 metri da terra nel cantiere del Rockefeller Center di New York: una foto dell’agenzia Corbis che pare sia stata realizzata con intenti pubblicitari e di cui non si ha nemmeno certezza circa il vero autore. Non mancheranno, poi, tra colleghi le immagini legate alla propria professione. E non bisogna dimenticare che per molti italiani il 1° maggio è sinonimo di concerti e musica. Tra i più giovani, in particolare, non mancheranno quindi le immagini di piazza San Giovanni, soprattutto da parte di chi è già sul posto in attesa di ascoltare i cantanti pronti a esibirsi per celebrare la Festa del lavoro.

