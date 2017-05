MATRIMONIO SINGLE/ Si sposa da solo a ‘Il Boss delle Cerimonie’: “io non amerò nessuno più di me stesso”

Matrimonio single

MATRIMONIO SINGLE, IL PARRUCCHIERE SI SPOSA DA SOLO: LA STRANA CERIMONIA AL BOSS DELLE TORTE - Avete in mente la frase evangelica “ama il prossimo tuo come te stesso”? Ecco, levate il prossimo: è quanto successo a Sant’Antonio Abate, dove un parrucchiere si è sposato da solo. Avete capito bene, il primo matrimonio single della storia: tra il serio e il faceto, Nello Ruggiero, parrucchiere quarantenne di Sant’Antonio Abate, ha riunito tutti gli amici nel castello “La Sonrisa”, famoso per il programma Il Boss delle Cerimonie. Con la scusa della festa di compleanno gli ignari convitati non si sono insospettiti fino a quando si sono invece trovati catapultati in un autentico matrimonio… single. Niente sposa, Nello si è sposato con se stesso.

A raccontarlo sono i colleghi di Repubblica, anche loro increduli probabilmente davanti ad una storia del genere: lo scorso 26 aprile al Boss delle Cerimonie è andato in scena l’incredibile e assurdo matrimonio tra Nello e Nello (e non è omonimia). «Ma mi sarei sposato anche senza le telecamere. - spiega Nello Ruggiero a Repubblica - E l’ho fatto soprattutto per miei genitori, Paolo e Maddalena, che sono anziani. Ero l’unico celibe di cinque figli, volevo dimostrare loro che sto bene così. Mi completo da solo. Come l’hanno presa? Benissimo». C’era proprio tutto, come nella migliore tradizione del Boss delle Cerimonie, con lo sposo arrivato sul dorso di un cavallo bianco e con tanto di tavoli d’onore, festanti e tableau mariage.

Tutto, ma proprio tutto, tranne la sposa. «Viviamo in una società che tende ad emarginarti se sei single a quarant’anni. Volevo lanciare un messaggio, che è stato evidentemente recepito: mi hanno chiamato in tanti, sono fioccate le richieste di amicizia, molti mi hanno rivelato di volersi sposare da soli, come me. Anche persone sposate, sapete?», racconta al reality show ideato da Don Antonio Polese, scomparso qualche mese fa. Un matrimonio sui generis ovviamente, accolto all’inizio con choc dagli amici e poi col tempo con qualche sorriso in più.

Come non pensare infatti alla battutaccie che sicuramente gli avranno riservato i compagni di una vita? Dalla prima notte di “nozze” fino alla estrema facilità qualora si volesse realmente divorziare, senza alimenti o spiacevoli spese tra avocati e matrimonialisti. Insomma, un caso davvero più unico che raro che però apre alcune considerazioni tutt’altro che “banali”: «La convinzione che non potrò mai amare nessuno quanto amo me stesso.

Anzi amare se stessi è la cosa più bella che possa capitare a un essere umano: solo così si può raggiungere infatti la propria tranquillità interiore», racconta ancora Nello il parrucchiere. Una scelta di vita senza il “prossimo”, anche se Nello dedica tutto all’Africa e al ricordo della sua zia suora missionaria. Il suo amore va verso quella terra così sfruttata e cos’ sfortunata, dimostrando che non è un problema di “egoismo” quanto affermato dalla stravagante vita di questo sposo single. Resta una riflessione, va confessato: anche il bene più grande, se vissuto senza un’altro, a quanto può giovare? Si può realmente essere capaci di amare se stessi più di ogni altra cosa al mondo, senza sentirsi prima guardati e amati per come si è davvero? I dubbi rimangono, anche se Nello sembra averli fugati tutti. Cancellando quel “prossimo”, quantomeno nell’accordo pre-matrimoniale…

