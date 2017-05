Mamma, foto d'archivio

MORTA LA MAMMA DEI RECORD, ANNA CARUSO AVEVA 22 FIGLI E 59 NIPOTI: SI È SPENTA A 82 ANNI - È morta a Biella Anna Caruso, “la mamma dei record” che aveva dato alla luce ben 22 figli e che ora vantava 59 nipoti. L’82enne, rimasta vedova da qualche anno in un piccolo paesino del biellese chiamato Gifflenga, aveva avuto il suo primo bimbo a 18 anni dal marito Rocco, camionista. La donna, originaria di Benevento, aveva poi avuto quasi una gravidanza all’anno fino all’età di 48 anni. Con 25 gravidanze, tre delle quasi interrottesi spontaneamente, 59 nipoti e 35 pronipoti, era stata ospite di diverse trasmissioni insieme al marito, che nel frattempo aveva formato una squadra di calcio con i nipoti, la Piscopo.

Dopo il trasferimento nel Biellese, come si legge su Repubblica Torino, la “superfamiglia” è cresciuta attorno all’anziana mamma 82enne, i cui funerali si celebreranno domani martedì 2 maggio alle 15.30 nella Chiesa evangelica di Gaglianico. In tempi di crisi come quelli che stiamo vivendo la supermamma non avrebbe però fatto così tanti figli, come ammetteva le stessa con ironia: "No, dieci o dodici possono bastare".

