PREVISIONI METEO PRIMO MAGGIO/ Temporali e neve al nord, sole al sud (ultime notizie)

PREVISIONI METEO PRIMO MAGGIO E MALTEMPO: SOLE AL SUD, CIELO COPERTO AL CENTRO (ULTIME NOTIZIE) - Il cielo sarà coperto nella giornata di oggi, 1 maggio 2017, al centro del nostro paese come raccontano le previsioni del tempo. La situazione sarà piuttosto particolare con le nuvole che andranno a coprire un po' tutto il centro con le nuvole che copriranno Lazio, Abruzzo e Marche. Scendendo invece il cielo sarà limpido con una giornata quasi estiva su gran parte del meridione. Le correnti tireranno sul Tirreno da sud verso nord-est e invece sull'Adriatico da nord verso sud-est. Le temperature minime saranno attorno ai nove gradi di Campobasso mentre saliranno per le massime sui ventuno gradi di Catanzaro, Palermo e Catania. Quindi per molti italiani ci sarà la possibilità di andare al mare e di sfruttare una giornata che potrebbe essere davvero molto interessante dal punto di vista del meteo.

PREVISIONI METEO PRIMO MAGGIO E MALTEMPO: TEMPORALI E NEVE AL NORD (ULTIME NOTIZIE) - La giornata di oggi, 1 maggio 2017, purtroppo sarà piuttosto negativa per chi abita al nord del nostro paese. Infatti ci sarà per tutto il giorno pioggia e addirittura la neve una situazione piuttosto insolita per l'inizio di maggio. Le neve cadrà su tutto l'estremo settentrione del nostro paese con il rischio anche di attecchire perché non dovrebbe essere ghiaccio misto ad acqua. I temporali più importanti li vedremo sul versante occidentale dell'Emilia Romagna e anche sull'alta Toscana. Pioggia costante invece cadrà su Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Scendendo un po' la pioggia andrà sempre diminuendo scendendo lungo lo stivale con pioggia persistente su Umbria, Marche e Toscana. Le temperature minime al nord saranno gli otto gradi di Aosta, mentre le massime sui venti di Trieste del pomeriggio.

