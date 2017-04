SAN GIUSEPPE LAVORATORE/ Santo del giorno, il 1 maggio si ricorda il protettore dei lavoratori

San Giuseppe lavoratore, santo del giorno

SAN GIUSEPPE LAVORATORE: L’1 MAGGIO SI CELEBRA SAN GIUSEPPE LAVORATORE - Nella giornata del 1 maggio, quella in cui vi è l'importante e sentita ricorrenza della Festa dei Lavoratori, il santo che la Chiesa Cattolica e il mondo cristiano ricordano è san Giuseppe lavoratore, noto anche con altri epiteti sempre legati al mondo del lavoro, quali ad esempio artigiano e carpentiere. San Giuseppe è ovviamente protettore dei lavoratori, ma non solo. Forse non tutti sanno che lo è anche dei moribondi e ovviamente dei padri. E’ uno dei più fulgidi esempi di ciò che significa essere cristiani. La tradizione tramanda che inizialmente san Giuseppe si era convinto che Maria l'avesse tradito, pur non volendo credere a tale ipotesi. Soltanto quando anche lui ebbe la Rivelazione si rese conto del grande compito che gli era stato affidato e decise di sposare Maria e fare da padre a colui che era il Figlio di Dio. San Giuseppe decise di accollarsi una importantissima responsabilità, con tutte le conseguenze del caso. Quel che appare abbastanza certo è che quando la figura di Gesù cominciò ad essere nota, san Giuseppe era probabilmente già deceduto. Tuttavia non si può stabilire con certezza una data della morte e nemmeno il luogo ove le sue spoglie mortali sono state sepolte. La figura di san Giuseppe è ovviamente importantissima all'interno della Chiesa Cattolica, tanto che figure fondamentali come quella di Papa Giovanni Paolo II hanno più volte affermato di rivolgersi a lui nei propri momenti di intima preghiera.

SAN GIUSEPPE LAVORATORE, SANTO DEL GIORNO: IL PROTETTORE DEI LAVORATORI - San Giuseppe, come detto in precedenza, è patrono di tutti quei lavoratori che si riconoscono nella fede cattolica. La scelta di commemorarlo nella giornata del 1 maggio la si deve a Pio XII. Tuttavia va specificato come il giorno in cui si dovrebbe ricordare la sua figura dovrebbe essere il 19 marzo, data che non è casuale, visto che si tratta di quella in cui viene celebrata la Festa del Papà. Molto importante è la processione che ogni anno viene organizzata a Gorra, piccolo centro ligure che si trova nella provincia savonese. La giornata dedicata a san Giuseppe si sviluppa attraverso una messa ed una processione, a cui fa seguito una piccola sagra. A Bisceglie i giorni in cui si ricorda questa importante figura della Chiesa Cattolica sono due, perchè da tradizione la processione si svolge nella giornata del 1 maggio, mentre il giorno successivo c'è una parte più profana dei festeggiamenti. Un dato curioso è che una figura fondamentale come quella di san Giuseppe non sia patrono di nessuna importante città italiana, ma al contrario solo di una frazione di un comune che si trova nell'entroterra barese, ovvero Montursi, che si trova nella municipalità di Gioia del Colle. Questa piccola realtà si caratterizza per essere in gran parte montuosa e offre paesaggi naturali. Questa frazione di Gioia del Colle è molto legata a san Giuseppe per un motivo ben preciso, ovvero la costruzione di un luogo di culto a lui dedicato che fu reso possibile dall'intervento statale.

I SANTI E I BEATI DELL’1 MAGGIO - Ovviamente il 1 maggio di ogni anno non vi è soltanto la figura di san Giuseppe tra quelle che la Chiesa Cattolica ricorda e celebra insieme a tutti coloro che si riconoscono nei dettami del Cristianesimo. Altri Santi molto importanti che vengono commemorati sono, ad esempio, Sant' Agostino Schoeffler e Sant' Arigio. Sono diversi anche i beati che vengono ricordati in questa importante giornata. Tra i tanti se ne possono citare tre, ovvero Giuliano Cesarello, Mafalda Badessa di Arouca e Vivaldo Eremita.

