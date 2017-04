TERREMOTO OGGI/ Ingv, ultime scosse: sisma di 4.4M nel mar di Molucca (1 maggio 2017, ora 1:02)

Terremoto oggi (immagine d'archivio)

TERREMOTO OGGI, ULTIME SCOSSE E METEO: SISMA DI 4.4M NEL MAR DI MOLUCCA (1 MAGGIO 2017) - L'inizio di questo nuovo giorno, lunedì 1 maggio 2017, vede la presenza di attività tellurica nel mar di Molucca. Alle 00:00 è infatti stata localizzata una scossa di 4.4M a latitudine 0.78 e longitudine 126.44, ipocentro a 10 km di profondità. Alle 23:54 individuato invece un sisma di 3.1M nell'isola di Valparaiso, in Cile. L'epicentro è stato rilevato a latitudine 32.89 e longitudine 72.08, ipocentro a 23 km di profondità. La stessa zona, anche se con coordinate geografiche diverse, è stata colpita inolktre alle 23:49 da una scossa di 4.0M. L'epicentro è stato localizzato nel secondo episodio a latitudine 23.99 e longitudine 72.19, ipocentro a 20 km di profondità. Per quanto riguarda l'Italia, l'ultimo fenomeno tellurico risale alle 21:05. Una scossa di 2.0M ha infatti colpito Amatrice, in provincia di Rieti. L'epicentro è stato localizzato a latitudine 42.61 e longitudine 13.23, ipocentro a 10 km di profondità. Coinvolte inoltre Cittareale, Montereale e Accumoli, entro un raggio di 10 km dal punto colpito.



TERREMOTO OGGI, ULTIME SCOSSE E METEO: PIOGGE NELLE REGIONI DEL CENTRO ED AL NORD (1 MAGGIO 2017) - In arrivo una perturtbazione atlantica, che porterà qualche nuvola in Italia fin dalla giornata di oggi. Le previsioni metereologiche prevedono una maggiore concentrazione nelle regioni del NordOvest, per poi spostarsi verso Est nelle ore del pomeriggio. La perturbazione si sposterà inoltre in fascia pomeridiana anche nell'area centrale del nostro Paese. Il resto della penisola potrà invece vivere una giornata con sole e clima mite, ma nei giorni successivi arriverà la bassa pressione. Le condizioni atmosferiche rimarranno invariate sulle Alpi, dove si prevedono deboli piogge. Stessa sorte anche per il Centro e per il Nord, dove le temperature saranno più fresche rispetto ai valori della stagione. Meteo.it prevede inoltre che nel Meridione e nel Sud ci sarà invece bel tempo e temperature miti.

