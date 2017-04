Terza Guerra Mondiale/ Usa Corea del Nord: vertice Trump-Duterte sulla minaccia di Pyongyang (ultime notizie)

Terza Guerra Mondiale, Donald Trump (LaPresse)

TERZA GUERRA MONDIALE, TRUMP VS NORD COREA: VERTICE USA-FILIPPINE SU MINACCIA PYONGYANG - La Terza guerra mondiale prende purtroppo sempre più corpo: a sorpresa, in un vertice prima telefonico e nei prossimi giorni anche di persona tra il presidente Usa e quello molto discusso delle Filippine, scaricato da Obama lo scorso anno dopo le esternazioni provocatorie dello stesso Rodrigo Duterte. Trump lo ha invece invitato alla Casa Bianca e pare che nei primissimi dialoghi tenuti ieri sera al telefono, i due abbiano parlato della minaccia della Corea del Nord. Gli Stati Uniti di fatto proseguono nella strategia di isolare sempre più il regime di Pyongyang, con la minaccia dei missili nucleari che dunque non coinvolge solo la corea del Sud e il Giappone ma rischia seriamente di allargarsi alle altre forze del Pacifico. Ecco il comunicato della Casa Bianca: «il presidente Trump ha condotto una telefonata con il presidente Duterte. È stata una discussione molto amichevole, durante la quale i due leader hanno discusso le preoccupazioni dell'ASEAN circa la sicurezza regionale, compresa la minaccia rappresentata dalla Corea del Nord».

Trump ha poi elogiato l’impegno di Duterte contro la droga nelle Filippine, anche se al momento non ha voluto commentare le tante accuse di semi-dittatura che sono piovute addosso a Duterte in questi anni al potere. Un nuovo fronte possibile per Trump per consolidare da un lato il pianto anti-Kim e dall’altro rendere l’alleanza con la Cina contro Pyongyang meno “univoca” e meno dipendente dalle mosse diplomatiche di Pechino.

TERZA GUERRA MONDIALE, TRUMP VS NORD COREA: MANOVRE FLOTTE USA-COREA DEL SUD - Non ci sono novità dal punto di vista degli screzi pesanti tra Usa e Corea del Nord, se non sul piano dell’azione militare che prosegue a lunga distanza Trump-Kim Jong-un: mentre Pyongyang da parte sua prosegue nel tentativo di nuovi test missilistici, il presidente Usa risponde con la promessa mantenuta delle esercitazioni congiunte nel Mar del Giappone assieme alle truppe della SudCorea.

Ieri sono dunque cominciate ufficialmente le seconde operazioni della potente flotta Carl Vinson: «obiettivo dell'esercitazione è di deterrente alle provocazioni di Pyongyang e serve a rafforzare l'alleanza tra la Corea del Sud e gli Stati Uniti», ha fatto sapere la Marina di Seul ieri prima delle ultime esternazioni di Donald Trump che trovate qui sotto. Nel frattempo, mentre le operazioni di “esercitazioni” verso la presunta e temuta terza guerra mondiale, ieri il Giappone ha attuato per la prima volta dopo la crisi missilistica con Pyongyang la sospensione di 10 minuti di tutte le linee metropolitana di Tokyo, con 13mila persone rimaste a piedi per il timore di un attacco nucleare di Kim Jong-un.

