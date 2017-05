AUTOSTRADE / Bollettino traffico e viabilità: attenzione al contro esodo (ultime notizie, oggi 2 maggio 2017)

Autostrade, bollettino traffico Foto La Presse

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 2 MAGGIO 2017). ATTENZIONE AL RITORNO DAL PONTE DEL 1 MAGGIO - La giornata di oggi, martedì 2 maggio 2017, potrebbe essere in parte condizionata ancora dal contro esodo del lungo ponte della festa dei lavoratori. In molti infatti hanno deciso di prolungare la vacanza per cercare di evitare il traffico di ieri pomeriggio e si sono quindi messi in viaggio solo questa mattina. La maggior parte delle persone infatti se non oggi tornerà a lavoro domani e quindi dovrà lasciare i luoghi di villeggiatura. Sarà quindi interessante valutare la situazione della viabilità lungo le autostrade italiane dove sarà importante evitare di incontrare dei problemi. Per questo sarà sempre utile consultare il portale istituzionale, Autostrade.it, che è aggiornato in tempo reale e che ci porterà delle indicazioni precise anche su eventuali incidenti oppure su condizioni meteorologiche avverse.

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 2 MAGGIO 2017). INCIDENTE SULL'A13 BOLOGNA-PADOVA - C'è stato un incidente sulle autostrade italiane nella serata di ieri che ha portato a lunghe code e a problemi non indifferenti. Il portale istituzionale Autostrade.it ha parlato di una coda di due chilometri tra Altedo e Bologna al chilometro 7.9 direzione Bologna sull'A13 della Bologna-Padova. Una coda che si è formata proprio per la situazione creatasi per l'incidente in questione. Nonostante tutto però come al solito gli addetti alle autostrade hanno lavorato in maniera molto rapida e prontamente hanno sistemato tutto anche se è consigliabile controllare il portale per chi stamattina andrà a confrontarsi proprio con quel tratto autostradale. Al momento non è nota la dinamica dell'incidente e nemmeno se ci sono dei feriti, ma presto potrebbero arrivare degli aggiornamenti legati proprio a questa situazione specifica.

