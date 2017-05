COMMISSARIAMENTO ALITALIA/ Cda chiede l’amministrazione straordinaria: “no modifiche ai voli” (ultime notizie)

Commissariamento Alitalia (LaPresse)

COMMISSARIAMENTO ALITALIA, CDA CHIEDE AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA (OGGI 2 MAGGIO 2017) - È arrivata l’ufficialità da pochi minuti nel cda di Alitalia: è stata richiesta in maniera definitiva l’istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria. Di fatto l’assemblea dei soci prima e il cda riunito subito dopo con la proprietà hanno definito la richiesta al governo del commissariamento, anche se con qualche passaggio formale in più visto che l’azienda è privata e non più nazionalizzata ormai da anni. Etihad e Cai hanno così deciso quanto stabilito con lo stesso governo in seguito alla bocciatura nel referendum appena passato degli accordi tra sindacati e board di Alitalia: si cammina così spediti verso il commissariamento con l’azienda che fa sapere comunque come nei prossimi mesi non vi saranno novità spiacevoli per i clienti. «I voli e le operazioni non subiranno alcuna modifica e continueranno secondo la programmazione prevista», scrive poco fa il cda di Alitalia in una nota stampa.



COMMISSARIAMENTO ALITALIA, I POSSIBILI SCENARI (OGGI 2 MAGGIO 2017) - A questo punto la palla passa al Governo che dopo la richiesta di amministrazione straordinaria dell’assemblea dei soci dovrà provvedere a nominare uno o più commissari, come filtra dalle fonti di Rai News. Di certo il primo nome sarà Luigi Gubitosi, l’attuale presidente di Alitalia, ma potrebbe essere affiancato anche dall’ex commissario straordinario dell’Ilva, Enrico Laghi. Inevitabile la ricerca immediata di un compratore, il compito principale per il nuovo commissariamento, con comunque molti dubbi che rimangono apertissimi per l’immediato futuro della compagnia aerea. I tagli ci saranno e potrebbero non essere “pochi”, mentre si cerca una soluzione tra una nuova cordata, una vendita diretta e un poco probabile nuovo accordo con i sindacati. Mentre il governo ancora rifiuta l’idea di una nuova nazionalizzazione di Alitalia, l’ipotesi “spezzatino” potrebbe avvicinarsi eccome all’orizzonte: «se la cessione o le partnership non andranno in porto, per l’ex compagnia di bandiera, che attualmente perde quasi due milioni di euro al giorno, resta il fallimento e lo «spezzatino» cioè la liquidazione degli asset», spiegano in queste ore i colleghi del Corriere della Sera.

