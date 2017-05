INCIDENTE STRADALE/ Palermo, A18: doppio schianto nella notte in zona Porto (oggi 2 maggio 2017)

Incidente stradale (Foto: LaPresse)

INCIDENTE STRADALE, PALERMO A18: DOPPIO SCHIANTO NELLA NOTTE (ULTIME NOTIZIE) - Nuova nottata con un doppio incidente stradale in Sicilia nell’area di Palermo: prima due uomini sono rimasti feriti attorno a mezzanotte dopo che il loro scooter è finito contro un palo. Le cause sono ancora da verificare con il conducente che ha perso il controllo del suo 150 Aprilia prima di finire contro un palo e scaraventando a terra sia lui che il compagno: in ospedale per accertamenti, non sono in pericolo di vita. In secondo luogo, sempre nella notte palermitana, incidente con quattro auto coinvolte sull’A18 Palermo-Catania in prossimità del porto allo svincolo di via Giafar: una Smart, una Opel Zafira, una Fiat Punto e una Nissan Qashqai con il traffico andato in tilt per almeno 3 ore in piena notte, con molte code per il ritorno dal ponte del 1 maggio. Anche qui non ci sono feriti gravi ma ancora si devono attendere novità sul fronte indagini per capire cosa sia successo per causare un botto così violento e con ben 4 auto coinvolte.

INCIDENTE STRADALE, GROSSETO: SCONTRO ALL’INCROCIO, UNA DONNA FERITA (ULTIME NOTIZIE) - Non solo Sicilia, la mattina di oggi vede un altro incidente stradale segnalato dai colleghi de Il Giunco.it nella città di Grosseto: una donna è rimasta ferita, per fortuna non pare in maniera grave (non è in pericolo di vita, certifica la Stradale) dopo un incidente occorso alle ore 8 di questa mattina in via Giusti nella città toscana. In pieno quartiere Barbanella, due auto si sono scontrate all’incrocio causando un violento impatto e il ferimento di una delle due conducenti. Immediati i soccorsi e le volanti della Stradale per cercare subito di capire la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità; la donna ferita è stata trasportata all’ospedale Misericordia di Grosseto ma non pare in serie condizioni. Ancora in queste ore la Municipale è sul posto per provare a prendere i primi rilievi dello schianto: nelle prossime ore vi informeremo di eventuali altri incidenti e situazioni di traffico in tilt sulle strade e le autostrade italiane.

