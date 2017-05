Igor Vaclavik/ Cattura vicina? Il sindaco di Argenta: "Serve risposta forte dallo Stato" (ultime notizie)

Igor Vaclavik, ultime notizie

IGOR VACLAVIK, ULTIME NOTIZIE: CATTURA VICINA? LE FORZE DELL'ORDINE CONTINUANO A CERCARLO (2 MAGGIO 2017) - Sono agli sgoccioli i giorni da uomo libero per Norbert Feher, alias Igor Vaclavik: è ancora in fuga, ma la cattura sembra vicina. Nella notte tra giovedì e venerdì Igor il Russo è passato davanti al raggio a infrarossi del fucile di uno dei cacciatori, poi è scomparso di nuovo. Si tratta comunque di un buon risultato, perché così è stato possibile ridurre drasticamente la zona in cui il killer di Budrio si aggira. L'avvistamento conferma che il fuggiasco preferisce rimanere nascosto in uno dei suoi tantissimi nascondigli durante il giorno per poi muoversi con l'oscurità, quando tenda di sfuggire ai controlli per cercare cibo. I migliori uomini delle forze dell'ordine sono alle calcagna di Igor Vaclavik: dai paracadutisti del Tuscania ai cacciatori di Calabria, passando per le Sos e le Alpi antiterrorismo.

Il Secolo XIX intanto riporta la testimonianza di Roberta, una ragazza del posto, che ha incontrato qualche mese fa il killer di Budrio: «Si aggirava fra le macchine come se cercasse qualcosa, poi è entrato nel bar dove lavoravo e ha chiesto una bottiglia d'acqua minerale e caramelle, ma aveva un'espressione strana, come se in realtà stesse cercando qualcos'altro. Poco tempo dopo ho visto la sua foto sui giornali e l'ho riconosciuto».

IGOR VACLAVIK, ULTIME NOTIZIE: PER IL SINDACO DI ARGENTA SERVE RISPOSTA FORTE DALLO STATO (2 MAGGIO 2017) - La caccia a Norbert Feher, alias Igor Vaclavik, hanno intaccato la festa del Primo Maggio ad Argenta, dove da un mese si aspetta la cattura del killer di Budrio. Polemico ieri il sindaco Antonio Fiorentini, che ha comunque ringraziato le forze dell'ordine per il grande lavoro che stanno svolgendo. «Ma non ci basta. Ciò che sta succedendo qui da noi sta diventando insopportabile e quindi pretendiamo una risposta forte dallo Stato», ha dichiarato il primo cittadino di Argenta.

Durante la cerimonia di ieri ha riconosciuto il grande sforzo dei militari, ringraziandoli, ma ha lanciato un appello allo Stato. E sono tante le domande senza risposta di questa vicenda molto strana: non ci si spiega come sia possibile che una sola persona riesca a tenere in scacco centinaia di agenti armati e dotati di recenti risorse tecnologiche, come visori notturni a infrarossi, elicotteri, cani molecolari che stanno battendo i campi a ridosso degli argini di questa parte di pianura.

