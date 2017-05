MORTO VALENTINO PARLATO/ Ex direttore e fondatore "Il Manifesto": quando tradì la sinistra per i 5 Stelle

Valentino Parlato, fondatore Il Manifesto (Foto: Lapresse)

MORTO VALENTINO PARLATO, FU TRA I FONDATORI DE "IL MANIFESTO": LA VOLTA IN CUI TRADÌ LA SINISTRA CON I 5 STELLE - Con Valentino Parlato, morto oggi all'età di 86 anni, se ne va una delle colonne della sinistra italiana. Eppure era stato lo stesso giornalista de Il Manifesto, in un'intervista rilasciata un anno fa a La Repubblica in cui motivava la sua scelta di votare No al referendum voluto da Matteo Renzi, ad ammettere di aver tradito per la prima volta nella sua vita la sinistra. L'occasione si era presentata alle elezioni comunali di Roma: in quell'occasione Parlato non aveva resistito alla tentazione di votare la candidata del Movimento 5 Stelle, Virginia Raggi, poi diventata sindaco della Capitale. Parlato spiegò così quella sua decisione tanto inaspettata:"Ero talmente indignato verso il Pd che per la prima volta ho tradito la sinistra, spero sia anche l'ultima". Valentino Parlato disse anche la sua sull'elezione di Trump, e leggendo le cronache di questi giorni, con il rischio di una Terza Guerra Mondiale dietro l'angolo, fu a dir poco profetico:"La sua affermazione mi fa piacere. Non esagero. Provocherà dei conflitti, ma almeno scuoterà questa immobilità mortale, e spingerà la sinistra a tornare a sporcarsi le mani".

MORTO VALENTINO PARLATO, FU TRA I FONDATORI DE "IL MANIFESTO": L'ANNUNCIO DI RITANNA ARMENI - Valentino Parlato, giornalista tra i fondatori e a più riprese direttore de Il Manifesto, è morto oggi all'età di 86 anni. A darne l'annuncio è stata con un post su Facebook Ritanna Armeni, tra coloro che avevano contribuito a fondare la storica testata di sinistra oggi diretta da Norma Rangeri, che proprio da Parlato aveva ricevuto il testimone. Nato a Tripoli il 7 febbraio del 1931, Valentino Parlato venne espulso dalla Libia per la sua militanza comunista. Trasferitosi a Roma, dove iniziò a lavorare per L'Unità, il giornalista riuscì a scalare le gerarchie del PCI diventando membro del Comitato centrale, da cui venne espulso nel 1969 per le sue posizioni di dissenso insieme ad altri tra cui Luigi Pintor e Rossana Rossanda. Tra i suoi lavori di maggior prestigio bisogna annoverare la cura delle opere di Adam Smith, Lenin, Antonio Gramsci e Mu'ammar Gheddafi.

© Riproduzione Riservata.