PREVISIONI METEO / Migliorano le condizioni, ma persiste la pioggia (ultime notizie oggi, 2 maggio 2017)

PREVISIONI METEO, PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO: CIELO LIMPIDO AL SUD, MA NEL POMERIGGIO... (OGGI, 2 MAGGIO 2017) - La giornata di oggi, martedì 2 maggio 2017, inizierà con il cielo limpido un po' ovunque con il centro-sud che sarà protagonista di situazioni piuttosto diverse. Vedremo infatti nelle prime ore della mattina precipitazioni sul basso Lazio e sull'alta Campania. Nel pomeriggio la situazione peggiorerà in quanto si annuvolerà praticamente tutto il meridione anche se non dovrebbe esserci pioggia da nessuna parte. Nonostante questo le temperature possiamo dire che sono in leggero ribasso rispetto a ieri primo maggio. Le minime saranno attorno ai nove gradi di Potenza in mattinata, mentre le massime porteranno il mercurio nei termometri a salire anche verso i ventuno gradi di Bari e Catanzaro. La giornata di media si presuppone che sia oggi piuttosto serena.

PREVISIONI METEO, PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO: TORNA IL BEL TEMPO AL NORD, CON QUALCHE ECCEZIONE (OGGI, 2 MAGGIO 2017) - Dopo un primo maggio piuttosto negativo dal punto di vista del meteo oggi torna il bel tempo. Infatti vedremo il sole splendere un po' ovunque con il nord che non dovrebbe essere colpito dalle precipitazioni viste ieri. Saranno infatti circostanziati a piccole porzioni di terreno le piogge di oggi. Vedremo qualche piccolo rovescio su Veneto e Friuli Venezia Giulia. Cadrà anche un po' di neve che sarà presente su Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige. Difficile pensare che possa attecchire perché comunque la neve cadrà mista a pioggia e quindi il ghiaccio si dovrebbe sciogliere. Le correnti tireranno da nord verso sud-est così come i venti, anche se questo non dovrebbe essere un problema particolare. Nel pomeriggio comunque la situazione potrebbe precipitare di nuovo con la pioggia che sarà presente soprattutto su Piemonte e Valle d'Aosta. Le temperature sono però date in ribasso. Le minime saranno attorno ai cinque gradi di Aosta, mentre le massime le vedremo nel pomeriggio con i diciotto gradi di Venezia e Trieste. Anche per il nord si può dire superata questa ondata di maltempo e più vicina la bella stagione.

