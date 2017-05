Terremoto Oggi/ Ingv, ultime scosse: Toscana, sisma di 2.0M ad Arezzo (2 maggio 2017, ora 1:35)

Terremoto Oggi (Foto: LaPresse)

TERREMOTO OGGI, ULTIME SCOSSE E METEO: SISMA DI 2.0M IN PROVINCIA DI AREZZO (2 MAGGIO 2017) - Un terremoto è avvenuto oggi in Toscana: la scossa è stata registrata dalla Sala Sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) alle 00:50. Coinvolta in particolare la provincia di Arezzo: il sisma di magnitudo M 2.0 sulla Scala Richter è infatti avvenuto a tre chilometri da Castiglion Fibocchi. L'epicentro del terremoto è stato individuato con le seguenti coordinate geografiche: latitudine 43.56, longitudine 11.75 e ad una profondità di 10 chilometri. I Comuni entro i 20 chilometri dall'epicentro del sisma sono i seguenti: Talla, Laterina, Capolona, Subbiano, Loro Ciuffenna, Pergine Valdarno, Castel Focognano, Terranuova, Bracciolini, Bucine, Ortignano Raggiolo, Arezzo, Montevarchi, Chitignano, Bibbiena, Civitella in Val di Chiana, Castelfranco Piandiscò, San Giovanni Valdarno e Poppi. Poco prima la stessa zona è stata colpita da un terremoto più lieve, di magnitudo M 1.6 sulla Scala Richter.

TERREMOTO OGGI, ULTIME SCOSSE E METEO: IL TEMPO PEGGIORA AL NORD (2 MAGGIO 2017) - Le regioni settentrionali sono state investite in questi primi giorni di maggio da una perturbazione atlantica che ha marginalmente coinvolto le zone centrali della penisola. Nei prossimi giorni, però, lascerà una circolazione di bassa pressione, provocando condizioni di tempo molto variabili. Sul Nord Italia e su parte del Centro il tempo sarà a tratti instabile e piovoso, quindi il quadro climatico in questo periodo sarà piuttosto fresco. Nel pomeriggio di oggi, dopo un temporaneo miglioramento, è previsto un nuovo aumento delle nubi, a cui faranno seguito piogge e nevicate sulle Alpi al di sopra dei 1500 metri. Una settimana siccitosa, invece, si preannuncia per il Sud, dove è prevista una quasi totale assenza di precipitazioni e di conseguenza temperature molto miti. Stando a quanto riportato da Meteo.it, i venti di Libeccio saranno moderati nel Mar Ligure, mentre il Maestrale sarà moderato sul basso Tirreno e sul Canale di Sicilia.

