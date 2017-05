Terza Guerra Mondiale/ Usa Corea del Nord: apertura Trump, «incontrare Kim? Sarei onorato» (ultime notizie)

Terza Guerra Mondiale, Donald Trump (LaPresse)

TERZA GUERRA MONDIALE, TRUMP VS NORD COREA?: APERTURA A SORPRESA, “SAREI ONORATO DI INCONTRARE KIM“ - Arriva come un fulmine a ciel sereno l’apertura di Trump alla Corea del Nord. O meglio, a questo punto, come un lampo di chiarore in un cielo da terza guerra mondiale. L’intervista del presidente Usa a Bloomberg potrebbe andare derubricata come un passaggio storico nella gravissima escalation che questi ultimi due mesi hanno petto sul piatto dei “rapporti” tra Usa e Pyongyang. «Sarei onorato di incontrare il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ma solo con le giuste condizioni», è il senso delle parole clamorose rilasciate da Trump dopo settimane passate tra manovre militari e ultimatum lanciati contro il Paese che sta per raggiungere la bomba nucleare nel proprio arsenale. «Nonostante le settimane di alta tensione, se fosse appropriato per me incontrarlo, lo farei di sicuro.

Sarei onorato»: risuonano in tutto il mondo gli echi di queste prime vere parole di apertura del leader americano nei confronti del regime di Pyongyang, dopo mesi di scontri e minacce trasversali. La Cina esulta, il mondo pure, un filo di speranza si è creato per poter evitare quella che in molti ormai chiamano “terza guerra mondiale”: Trump terrà fede? E soprattutto, Kim Jong-un farà orecchie da mercante o si impegnerà a sua volta in un “leggero” ammorbidimento della sua posizione?

TERZA GUERRA MONDIALE, TRUMP VS NORD COREA: NUOVA MINACCIA PYONGYANG - È arrivata però immancabile, anche ieri, la nuova minaccia del regime della Corea del Nord per quanto riguarda il test missilistico nucleare che mette a rischio il delicatissimo equilibro pre-guerra mondiale. Con la flotta Usa nel mare del Giappone, Pyongyang non intende minimamente cedere di una virgola rispetto alla sua posizione e addirittura rilancia questa mattina con un nuovo comunicato del ministero degli Esteri: «La Corea del Nord è pronta a fare un test nucleare in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo».

Il portavoce del ministro di Kim Jong-un ha voluto sottolineare inoltre come la Nord Corea sia pronta a rispondere anche ad ogni azione intrapresa dagli Stati Uniti, confermando un clima ormai di guerra perenne. «Il governo nordcoreano continuerà a sostenere la sua capacità di un “attacco nucleare preventivo” a meno che Washington non rinunci alla sua strategia ostile», conclude la nota del regime tramite la tv nazionale di Pyongyang.

