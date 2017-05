UCCIDE LA VICINA, LA NASCONDE SOTTO IL LETTO/ Genova, la madre del killer trova il cadavere facendo i mestieri

Fa le pulizie e trova cadavere della vicina (Foto: LaPresse)

FA LE PULIZIE E TROVA CADAVERE DELLA VICINA, ARRESTATO IL FIGLIO: L'AVREBBE UCCISA E NASCOSTA SOTTO IL LETTO - Un tossicodipendente potrebbe aver massacrato una vicina di casa e averla poi nascosta per tre giorni sotto il letto. L'omicidio è avvenuto a Genova, in un appartamento di via del Lagaccio, dove la madre dell'uomo ha scoperto il cadavere: allertata dall'odore nauseabondo che proveniva da una sua camera mentre faceva alcune pulizie domestiche, ha scoperto il corpo della vicina di casa, Anna, sotto il letto. L'uomo, 34 anni, ha raccontato ai carabinieri accorsi in casa che uno straniero di colore avrebbe ucciso la donna di 86 anni, ma la storia non è ritenuta credibile. Per questo motivo i militari hanno portato l'uomo in caserma, dove è sotto interrogatorio. La sua posizione ora è al vaglio dell'autorità giudiziaria. E, infatti, la prima ipotesi che è sia stato lui ad uccidere la donna nel corso di un raptus di cui sarebbe stato vittima dopo aver assunto sostanze stupefacenti.

Scomparsa di casa da venerdì scorso, l'anziana è stata trovata priva di vita con una vistosa ferita inferta alla testa. Molto probabilmente è stata colpita da un corpo contundente. Parenti e amici cercavano l'anziana signora da giorni e temevano che si fosse persa, ma il mistero è stato purtroppo risolto con il rinvenimento del suo cadavere. Ieri infatti l'appello a GenovaToday del nipote Andrea: «L'ultima volta l'abbiamo sentita è stata venerdì sera intorno alle 19. Con mia madre si sente tutte le mattine, ma sabato mattina, quando l'ha chiamata sia a casa sia sul cellulare non ha risposto. Siamo andati a vedere se si fosse sentita male in casa, ma abbiamo scoperto che non c'era. Non c'erano segni di effrazione o altro, la casa era perfettamente in ordine e mancava qualche anello e un orologio, ma c'erano comunque altri oggetti di valore».

© Riproduzione Riservata.