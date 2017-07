Buon Onomastico Paola / Frasi e idee per gli auguri: un filmato personalizzato (oggi, 29 giugno 2017)

I santi Pietro e Paolo

I VIDEO PERSONALIZZATI

FOTO, IMMAGINI E MESSAGGI IN UN FILMATO UNICO - Se volete fare gli auguri a una persona cara che porta il nome di Paola, ma non volete rischiare di sembrare banali, potete seguire qualche semplice consiglio che renderà il vostro messaggio unico. Per prima cosa evitare di inviare alla diretta interessata un testo generico di auguri, poiché potrebbe risultare poco personale, troppo comune e sgradito. Stesso discorso vale per i filmati, che troppo spesso vengono riciclati da una festa all'altra, perdendo, di conseguenza, significato. Per fare colpo sicuro, vi consigliamo dei siti che vi possano aiutare a montare un video che risulti il più personale possibile e che, oltre ad avere un messaggio personalizzato per il destinatario, catturi al suo interno le immagini più divertenti della vostra amicizia. Fra i siti che consentono questa opzione vi ricordiamo in particolare Bubble Joy, ma un risultato simile può essere ottenuto utilizzando eVcards o altri siti dello stesso genere. (Aggiornamento di Fabiola Iuliano)

UN VIDEO PER FARE GLI AUGURI

DIRE BUON ONOMASTICO CON UN VIDEO - Champagne, regali, palloncini, dolci orsacchiotti di peluche, fiori e brindisi in riva al mare: tante immagini raccolte in un solo video per augurare un buon onomastico a tutte coloro che si chiamano Paola. Il video di cui stiamo parlando si trova su Youtube ed è opera del canale “Messaggi Auguri Cartoline”. Il breve filmato in cui le immagini sono arricchite da scritte come “Tanti auguri di buon onomastico Paola” e “Oggi è il tuo onomastico, auguri Paola!” è un modo carino e semplice per inviare i propri auguri a qualcuno che porta questo bellissimo nome e che oggi festeggia il suo onomastico. Il video è uno dei tanti che si trovano in rete con questo tema ed è un tenero pensiero che sicuramente farà felice chi lo riceve. Per inviarlo alla persona cara che oggi celebra il proprio nome si possono usare i social, mentre i più riservati possono inviarlo attraverso un messaggio privato o Whatsapp: clicca qui per vederlo.

FRASI E IDEE PER GLI AUGURI DI BUON ONOMASTICO

I MESSAGGI DA INVIARE - Una buona idea per fare gli auguri a chi si chiama Paola è inviare, in questa giornata speciale dedicata a tale onomastico, delle semplici frasi che possono essere trasmesse con un semplice messaggio su WhatsApp o su qualsiasi altra chat, ma anche su Twitter ricordandosi di non andare oltre i 140 caratteri. Eccone alcune: “Che S. Paola ti protegga sempre! Auguri di cuore” “Il 29 giugno è impossibile non pensare a te. Auguri Paola!”, “Buongiorno Paola e buon onomastico! Il mio augurio è che oggi sia per te una giornata speciale”, “Buon onomastico, ti auguro che oggi possa essere un’occasione di festa!”, “Oggi è un giorno speciale e ho l’occasione di dirti quanto sia grande e forte il mio bene per te! Buon onomastico Paola!”, “Di te mi piace tutto, anche il tuo nome. Breve, intenso e indimenticabile proprio come te! Felice onomastico!”, “Auguri per il tuo bel nome, cara Paola”.

IL SIGNIFICATO DEL NOME E LA STORIA DEL SANTO PIETRO E PAOLO

Chi conosce qualcuno di nome Paola, oggi non deve assolutamente dimenticare di fargli gli auguri, magari con messaggi, frasi di auguri, immagini divertenti, video da condividere su Facebook, Twitter e WhatsApp. Oggi, 29 giugno, si festeggiano infatti i Santi Pietro e Paolo: ecco le origini del Santo del giorno e il significato del nome Paola. Il nome è particolarmente diffuso nel Nord e nel Centro Italia: la regione con una più alta concentrazione di questo nome è la Lombardia, a cui seguono il Lazio, dove il culto di San Paolo è particolarmente diffuso, e l’Emilia Romagna. San Paolo è un fariseo che si opponeva alle predicazioni del Signore e non conobbe mai Gesù. Poi però, sulla via di Damasco, sentì la voce di Cristo Risorto e si convertì. Dopo tre anni di profonda meditazione divenne un suo apostolo e uno dei più grandi evangelizzatori al mondo. L’origine del nome risale all’Antica Roma. Paolo e il corrispettivo femminile derivano dal termine latino Paulus, cognomen romano della gens Aemilia. Il termine era usato anche come aggettivo e significava “di piccola taglia o quantità”. Il nome indicava anche il figlio più giovane in una famiglia.

© Riproduzione Riservata.