Estrazioni del Lotto e 10eLotto del 29 giugno 2017, Superenalotto: nessun 6, né 5+

Estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto (Fonte: web)

ESTRAZIONI DEL LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO: CURIOSITA'. I numeri vincenti del Lotto non ci regalano solo emozioni e tanti premi. Le curiosità sul mondo Sisal non sono infatti da sottovalutare, anche perché grazie a queste è possibile scoprire cosa dice la celebre smorfia napoletana riguardo ad alcuni numeri. Questa sera, la nostra Rubrica approfondirà due numeri in particolare: l'82, fra gli estratti di Cagliari, e il 49, fra i numeri vincenti di Torino. Il primo rappresenta La tavola imbandita ('A tavula 'mbandita, ndr), ovvero la sconfitta della fame. Nella tradizione napoletana, la tavola imbandita rappresenta inoltre una cura per il dettaglio e sinonimo di festività o eventi importanti. Sognarla potrebbe indicare il desiderio del dormiente di riunirsi alla famiglia, oppure condividere qualcosa di importante. Se la tavola è spoglia, potrebbe indicare che il rapporto del sognatore con il nucleo familiare non è più fonte di nutrimento emozionale. Il 49 rappresenta invece La carne ('O piezzo 'e carne, ndr), ovvero il corpo femminile. Sognarla infatti potrebbe indicare un desiderio fisico da parte del dormiente, mentre arrostire la carne, potrebbe significare che si ha cura di non bruciare qualcosa di particolare, come un evento o una relazione.

LOTTO, LE SPIE Ritornano anche oggi le nostre care spie del Lotto, puntuali ed al pari con l'estrazione di questa sera. D'altronde le loro previsioni sono possibili proprio grazie ai numeri vincenti. Ci regalano anche questa volta quindi uno sguardo generale su tutte le Ruote, grazie a cui possiamo avere un'idea in più per i numeri che vogliamo giocare nella nostra combinazione. I numeri a due cifre vivono una sorta di pari merito della decina 8, come si può notare dalla presenza dell'88. Lo troviamo infatti su Firenze grazie al 35, su Cagliari in associazione al 21, su Torino per via del 7, su Roma in abbinamento al 64. Stessa sorte anche per l'86, disponibile fra le previsioni dell'11 su Venezia, del 44 su Roma, dell'81 su Palermo, e del 63 su Bari. Per i numeri ad una cifra segnaliamo invece il 7, che troviamo su Bari grazie al 79, su Milano per via dell'88, e su Napoli in abbinamento all'84.

LOTTO, LE QUOTE. Non solo vincite per tutti i giocatori del Lotto, ma anche per le regioni italiane. La gara continua anche in occasione della nuova estrazione, che ci regalerà di sicuro un turn over fra le parti. In attesa di scoprire i nuovi dati, diamo uno sguardo alla Top 5 dello scorso martedì. Al primo posto la Lombardia, con oltre 807 mila euro conquistati grazie a 24.297 vincite, mentre al secondo posto troviamo il Piemonte. Le vincite sono state 10.216 in tutto, mentre l'incasso ha superato i 488 mila euro. Al terzo posto la Campania, ma solo per il bottino finale di più di 462 mila euro, mentre la stessa posizione viene conquistata per le vincite dal successivo Veneto. Sfiora infatti i 10 mila tagliandi vincenti, ma l'ammontare totale supera di poco i 393 mila euro. Un discorso simile va fatto anche per la quinta regione in classifica, il Lazio, che registra 9.644 biglietti fortunati per un totale di oltre 374 mila euro. Le vincite tuttavia sono inferiore di circa duecento unità rispetto alla successiva, la Puglia, che si differenzia per il bottino di appena 3 mila euro.

SUPERENALOTTO, NUMERI ESTRATTI: NESSUN 6! Il Jackpot del Superenalotto ci regala una nuova assenza, lasciando a bocca asciutta tutti i giocatori che già pregustavano il bottino. Il montepremi sarà disponibile nuovamente nella prossima estrazione, così come il 5+1 ed il 5+, a cui si aggiunge questa sera anche il 4+. A regalare un po' di fortuna agli aspiranti vincitori sono quindi le quote minori, guidate dal 5 che regala oltre 27 mila euro a sei giocatori. Segue a ruota il 3+, con un premio di quasi 3 mila euro distribuito a 65 vincitori. Al terzo posto della classifica vincite troviamo il 4: i vincitori sono 462 ed ottengono 369,21 euro in premio. 29,33 euro è invece il premio che il 3 ha donato ai suoi 17.135 giocatori, mentre 279.429 sono gli appassionati che hanno centrato il 2 da 5,52 euro. Per le quote standard, il timone spetta al 2+ da 100 euro, realizzato da 1.256 vincitori, mentre i 10 euro dell'1+ finiscono ad 8.931 giocatori. Chiude come sempre la classifica lo 0+ con i suoi 5 euro: i vincitori sono 20.252.

LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO (OGGI, 29 GIUGNO 2017): AVETE VINTO? - I numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto sono oramai noti. E adesso non resta che scoprire cosa ci riserva la buonasorte. L'ispirazione mentre complilavamo la schedina, la folgorazione di un numero oro o la giusta interpretazione della smorfia ci hanno illuminato e giudato ai numeri vincenti? Beh, se fossimo stati così sfacciatamente fortunati da mette in fila i numeri che sal Superenalotto valgono il jackpot, sinceramente, sarebbe forse troppo. Ma un ambo o un terno, più discreti ma magari ben danarosi, sarebbero davvero i benvenuti. E ora ecco i numeri vincenti, spazio alle emozioni. Voi fateci sapere se avete vinto!

Estrazione 10eLotto n°77 del 29/06/2017

11 - 18 - 20 - 31 - 35 - 37 - 49 - 53 - 54 - 55 - 57 - 61 - 63 - 64 - 67 - 77 - 79 - 81 - 84 - 88

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 79

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Ultima estrazione Superenalotto n. 77 del 29/06/2017 COMBINAZIONE VINCENTE 38 19 16 58 40 79 NUMERO JOLLY 26 SUPERSTAR 50

Estrazione n°77 del 29/06/2017 NAZIONALE 67 81 61 90 1 BARI 79 63 53 65 11 CAGLIARI 77 54 21 71 82 FIRENZE 35 61 77 15 17 GENOVA 67 31 77 65 29 MILANO 64 88 32 62 85 NAPOLI 57 84 90 45 11 PALERMO 55 81 71 50 41 ROMA 64 20 42 81 44 TORINO 49 37 82 83 7 VENEZIA 11 18 83 6 35

LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO ESTRAZIONI DI OGGI, 29 GIUGNO 2017: I NUMERI VINCENTI E… - I premi del Lotto e 10eLotto ritorneranno in scena questa sera, grazie al nuovo concorso. Nell'ultimo appuntamento, le vincite maggiori hanno permesso al più storico dei giochi Sisal di raggiungere il podio. Il Lotto ha premiato infatti gli italiani con 4,6 milioni di euro, premiando prima di tutti un giocatore di Costabissara con più di 26 mila euro. Il fortunello della provincia di Vicenza ha infatti realizzato un terno e tre ambi, tutti giocati su Bari. A seguire invece due vincite gemelle che hanno premiato Mascalucia, in provincia di Catania, e Alessandria. Il terno secco indovinato è stato associato ad un premio da 22.500 euro. Il 10eLotto ha permesso invece ad un giocatore di Codogno, in provincia di Lodi, di indovinare 8 numeri vincenti per il valore di oltre 53 mila euro in premio. Il vincitore di Gatteo (Forlì-Cesena) ha invece realizzato 37 mila euro, mentre circa 32 mila euro sono andati a Palizzi, in provincia di Reggio Calabria e Macerata.

LA SMORFIA - Ritorna il Lotto anche in questa serata di martedì, 29 giugno 2017. I premi saranno di sicuro ricchi e chissà che qualcuno non riesca anche a realizzare quote a sei zeri. C'è ancora un po' di tempo per poter pensare ai numeri su cui investire speranze e sogni, anche se è meglio correre in ricevitoria il più in fretta possibile. In questo modo potremo prenderci tutto il tempo necessario per pensare ai numeri da giocare, ma se avete ancora dei dubbi non preoccupatevi: ci pensa la nostra Rubrica. La smorfia napoletana ci aiuterà oggi ad interpretare una news pratica. Quante volte si sono rotti i nostri oggetti preferiti? A volte preziosi, a volte essenziali dal punto di vista emotivo. La soluzione per evitare questo increscioso evento esiste grazie a Line-X, uno spray che è in grado di rendere indistruttibile qualsiasi oggetto. Anche se Line-X è una realtà che risale ad alcuni anni fa, è solo di recente che ha raggiunto la fama. Il test tra l'altro è stato realizzato su lampadine, uova e angurie, con risultati di successo. Vediamo cosa ci dice la smorfia: abbiamo lo spray, 36, l'indistruttibile, 26, le uova, 50, l'anguria, 70, ed il test, 12. Come Numero Oro scegliamo invece il cambiamento, 68.

COME LO SPENDO IL JACKPOT? - Superenalotto e Jackpot: questa sarà l'accoppiata vincente che tutti i giocatori Sisal attendono stasera. Il nuovo concorso permetterà infatti ad un appassionato - o più di uno - di conquistare il montepremi. Oppure no? La risposta a questa domanda l'avremo solo grazie ai numeri vincenti di questa nuova estrazione, ma la bella notizia è che non dovremo attendere così tanto per pensare a come spendere il nostro tesoretto. KickStarter aiuta ancora una volta la nostra Rubrica a proporvi emozionanti progetti da far decollare, come per esempio 1 Second Everyday ha permesso al creatore Cesar Kuriyama di realizzare un grande sogno, registrando video di un secondo ogni giorno. Gli utenti hanno accolto con successo la sua applicazione ed ora Kuriyama ha deciso di allargare la sua idea, approdando sul primo Social Media Zero. Si potrà avere una sorta di recap, guardando i nostri video tramite gli occhi degli altri, vedere quante volte sono stati condivisi, ricevere delle notifiche. Social Media Zero è inoltre ads free, ovvero non presenterà mai delle pubblicità. Vi abbiamo convinto? 26 giorni di tempo per raggiungere il goal da 50 mila dollari ed ora, concentriamoci sui numeri vincenti. A fra poco!

LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO, LE QUOTE DELL'ULTIMO CONCORSO - I premi del SuperEnalotto non sono mai stati così bassi come nell'ultima estrazione. Jackpot a parte, che ancora una volta non si è fatto vedere, i giocatori in gara non hanno potuto gioire nemmeno per la presenza del 5 e del 4+. Le quote si sono ritirare infatti dal concorso, lasciando ai vincitori le altre quote minori. La vincita più alta è finita quindi nelle tasche di 63 fortunelli, che con il 3+ hanno conquistato 3.448 euro a testa, mentre 414 giocatori hanno centrato il 4, con un premio del valore di 553,40 euro. Il 3 ha premiato 16.470 vincitori con 34,48 euro a testa, mentre 5,80 euro è il premio che il 2 ha distribuito a 280.923 giocatori. A seguire, i 100 euro del 2+, centrato da 1.054 vincitori, mentre l'1+ ha permesso a 7.489 giocatori di conquistare 10 euro in premio. Chiude il cerchio ancora una volta lo 0+, con un premio di 5 euro destinato a 16.857 vincitori.

