ESTRAZIONE/ Eurojackpot, oggi n. 26/2017: i numeri vincenti, la combinazione fortunata! (30 giugno)

EUROJACKPOT, ESTRAZIONE DI OGGI VENERDÌ 30 GIUGNO 2017, CONCORSO N°26/2017, NUMERI VINCENTI - Quali sono i numeri vincenti dell'ultimo concorso di Eurojackpot? Siete nel posto giusto per dare una risposta a questa domanda. La combinazione vincente è finalmente disponibile: l'abbiamo raccolta in diretta per permettervi di scoprirla subito. La verifica della vostra schedina vi permetterà di scoprire se siete tra gli italiani fortunati e quindi tra coloro che hanno vinto nell'appuntamento di oggi con Eurojackpot. Le categorie di vincita sono 12, quindi controllate con attenzione la vostra giocata e non distraetevi nel confrontarla con i numeri estratti, perché sono in ballo vincite importanti. Avete atteso tanto questo momento, quindi non potete commettere alcun errore. Se la vostra giocata risulta vincente, conservate la ricevuta di gioco originale. Se l'importo vinto è superiore ai mille euro, sarà necessario anche un documento di identità valido per la riscossione del premio. Questa informazione non è più prematura, perché presto potrebbe tornarvi utile. Scorrete in fondo alla pagina per scoprire i numeri vincenti e se dovrete, appunto, passare ad incassare il premio. (agg. di Silvana Palazzo)

EUROJACKPOT, ESTRAZIONE DI OGGI VENERDÌ 30 GIUGNO 2017, CONCORSO N°26/2017, ULTIME CURIOSITÀ - Siete pronti a scoprire i risultati della nuova estrazione di Eurojackpot? Oggi, come ogni venerdì, è in programma il nuovo appuntamento con questa sfida europea. I numeri vincenti stanno per essere svelati, quindi presto forse potreste scegliere dove trascorrere le vacanze. Con le vincite di questo gioco, però, si può ambire anche a qualcosa di più: le categoria di vincita sono molteplici, gli importi sono ricchi e quindi ci sono tutti gli ingredienti necessari per diventare ricchi. All'appello manca la Dea Bendata, che però potrebbe presentarsi al vostro cospetto stasera. Bloccata nel Nord Europa negli ultimi tempi per quanto riguarda le categorie più ambite, la fortuna potrebbe finalmente volgere il suo sguardo al nostro Paese. Super vincite in arrivo? Ce lo auguriamo, visto che Eurojackpot è un gioco particolarmente generoso. Chi vincerà questa sera? I Paesi in gara sono 17, quindi c'è bisogno di una bella schedina per spuntarla a livello internazionale. Avete già scelto i 5 numeri e i 2 Euronumeri per la giocata da due euro? Se non avete voglia di recarvi in ricevitoria, potete effettuare la vostra giocata online. Non avete scuse per rimandare l'appuntamento con la Dea Bendata. Non volete trionfare come quei cinque fortunati della scorsa settimana che hanno vinto 531.211,90 euro? C'è stato un nostro connazionale che, invece, ha intascato 60.165,90 euro. Il montepremi di oggi è salito a 37 milioni di euro, quindi bisogna farsi trovare pronti per dividerlo in parti più ricche per il nostro Paese. I risultati azzurri vanno migliorati: avete ben 12 categorie di vincita per contribuire, dal 5+2 al 2+1. L'attesa per l'uscita della combinazione fortunata sta crescendo, ma potete stare tranquilli, perché seguiremo in diretta l'estrazione dei numeri vincenti di Eurojackpot per pubblicarli il prima possibile. Potrete verificare così la vostra schedina in maniera tempestiva. Prima di concentrarci sull'estrazione, però, ricapitoliamo quando avvenuto la settimana scorsa. Ecco i numeri vincenti di Eurojackpot dell'ultima estrazione: 6-14-19-27-35, Euronumeri 2-4. E allora non ci resta che augurarvi buona fortuna!

ESTRAZIONE CONCORSO SISAL - EUROJACKPOT N°26 DEL 30/06/2017

I NUMERI VINCENTI DI EUROJACKPOT: 1 - 3 - 11 - 18 - 31

EURONUMERI: 3 - 6

(Fonte: Sisal)(Vi ricordiamo di controllare le vincite per le estrazioni del Eurojackpot e per tutti i concorsi Sisal sul sito Sisal.it o in ricevitoria, si declina ogni responsabilità per eventuali errori telematici nei numeri riportati)

