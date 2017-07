METEO/ Previsioni del tempo: temporali e acquazzoni su Centro Nord e Alpi (30 giugno 2017)

Allerta meteo, le previsioni

METEO, PREVISIONI DEL TEMPO. TEMPORALI E ACQUAZZONI: WEEK END IN PEGGIORAMENTO (29 GIUGNO 2017) - Il tempo continuerà ad essere instabile anche nella giornata di oggi, venerdì 30 giugno 2017. L'Italia si spacca in due di fronte all'alta pressione, che nel Sud è ormai inesistente. E questo non può che voler dire sole e bel tempo per il Meridione e le isole, con un particolare rialzo delle temperature. A raggiungere i picchi di 38° e 40°C saranno in special modo Calabria, Puglia e Sicilia. Il Centro ed il Nord vivrà invece ancora una ventata di aria fresca, che non potrà che provocare l'arrivo di nuovi temporali. Le previsioni del tempo indicano infatti che le temperature saranno più contenute nelle regioni del CentroNord. Si parla comunque di valori attorno alla norma o poco al di sotto della stessa. Una situazione metereologica, specifica Meteo.it, che proseguirà anche in questo week end. Fra venerdì e domenica si verificheranno acquazzoni improvvisi, che si alterneranno al sole.

TEMPERATURE IN RIBASSO ANCHE AL SUD (29 GIUGNO 2017) - Le zone interne del CentroSud verranno ancora colpite dai temporali sparsi, aiutati da venti più freschi che provengono dai quadranti settentrionali. Questi ultimi si riverseranno questa volta anche al Sud, dove il caldo verrà quindi attenuato rispetto ai giorni precedenti. Per la giornata di oggi, le previsioni del tempo parlano di sole e nuvole su Sardegna e CentroSud. Ci saranno quindi anche temporali o acquazzoni sulle aree interne del Centro, così come su Pianura Lombardo-Veneta e Alpi. La stessa situazione metereologica riguarderà inoltre la Sardegna e le coste lungo il versante tirrenico. Abruzzo e Molise vedranno la colonnina del mercurio alzarsi ancora, mentre il caldo sarà percepibile maggiormente in Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia.

