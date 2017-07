PROPOSTA DI MATRIMONIO IN CAMPO/ Foto, l’allenatore chiede la mano della sua giocatrice che dice...

La proposta di matrimonio sul campo da softball (Foto Facebook)

PROPOSTA DI MATRIMONIO IN CAMPO, FOTO: L’ALLENATORE CHIUDE LA MANO DELLA SUA GIOCATRICE - È venuto fino a Bollate l’allenatore svedese Mattias Grimstoft per chiedere la mano della fidanzata Alexandra. L’allenatore lo ha fatto in mezzo al campo prima della sfida contro Israele e le ha consegnato l’anello davanti a tutte le altre giocatrici. L’allenatore della Svezia si trova in Italia per gli Europei 2017, che si tengono fra Caronno Pertusella e Bollate. La Svezia è stata una delle sorprese sportive del torneo: la formazione gialloblu si è qualificata al secondo posto nel proprio girone e procede la marcia nella parte alta del tabellone, quella per le posizioni che contano nella graduatoria finale del torneo.

Matias e Alexandra sono già una famigliola felice, come si può vedere dalla foto scelta dall’allenatore come immagine del profilo: nello scatto ammiriamo infatti la coppia insieme ai suoi due dolcissimi bimbi (clicca qui per vedere lo scatto). La notizia della proposta di matrimonio in campo è stata ripresa anche da Softball Europe e Mattias ha condiviso la loro foto che lo ritrae proprio mentre consegna l’anello di fidanzamento alla sua Alexandra: oltre alle congratulazioni di rito, si specifica che Alexandra ha risposto sì al suo amato. Clicca qui per vedere la foto.

