Saldi estivi 2017/ Quando iniziano? Calendario date: Toscana, folla ai centri commerciali (ultime notizie)

SALDI ESTIVI 2017: TOSCANA, FOLLA AI CENTRI COMMERCIALI Subito in coda per i saldi estivi 2017: grandi afflussi in Toscana e infatti la federazione italiana del settore moda parla di una buona partenza, seppur senza particolare slancio. L'andamento è altalenante, invece, nei centri minori, perché l'arrivo anticipato del caldo ha spinto i consumatori ad acquistare già da tempo i capi estivi. Secondo le previsioni di Confcommercio, i fiorentini investiranno cento euro a persona oggi per l'acquisto di capi in saldo, mentre la media regionale è di 90-95 euro. «La stagione finora è andata a rilento soprattutto per i negozi di fascia media, quelli più colpiti dalla crisi», ha dichiarato Franco Marinoni, direttore della Confcommercio di Firenze e Toscana. Sostiene che sarà già un buon risultato pareggiare i risultati dei saldi primavera-estate dell'anno scorso. Andrà meglio ai negozi di alta gamma, perché il lusso continua a fare buoni numeri. «Poi a Firenze influisce positivamente anche la presenza dei turisti stranieri, per i quali un paio di calzature o un abito made in Italy restano souvenir fra i più graditi», ha aggiunto Marinoni, come riportato da Repubblica. (agg. di Silvana Palazzo)

SALDI ESTIVI 2017, SPESA MEDIA DI 150 EURO A MILANO Sono iniziati oggi i saldi estivi 2017 in tutta Italia con sconti previsti nei negozi tra il 30% e il 40%. Il weekend è anche uno di quelli in cui si parte per le vacanze, dunque è difficile stimare come andranno gli acquisti nelle grandi città. Anche se c’è da dire che alcune, come Milano, diventano proprio delle “mete turistiche” per stranieri in queste occasioni. FederModaMilano prevede che mediamente ogni persona che si recherà nei negozi per acquistare capi di abbigliamento, pelletteria o accessori, spenderà circa 150 euro, una cifra in linea con quella dello scorso anno. “Dopo una primavera molto calda e consumi ancora tiepidi, i saldi estivi possono rappresentare l'occasione giusta per rinfrescare il guardaroba di chi è in partenza o di chi resta”, ha detto Renato Borghi, Presidente di Federazione Moda Italia e FederModaMilano, che ha anche auspicato una valorizzazione dei saldi stagionali, in quanto generano valore sul territorio della città della moda, grazie all’arrivo di molti stranieri attratti dai marchi del Made in Italy.

SALDI ESTIVI 2017, OCCHIO AI FONDI DI MAGAZZINO - Domani scattano i saldi estivi 2017 in tutta Italia, con le varie date divise regione per regione che trovate qui sotto: intanto però, come ogni anno, bisogna stare molto attenti alle classiche truffe da saldi che alcuni negozianti “furbetti” a volte cercando di propinarci. Ad esempio i cosiddetti “fondi di magazzino” ogni anno rischiano di rovinare qualche acquisto che ci sembrava assai conveniente: le vendite infatti devono essere realmente l’avanzo della stagione e non i fondi di magazzino di quanto non venduto. Secondo il vademecum Codacons, bisogna stare alla larga dai negozi che avevano scaffali vuoti o poco riempiti fino a poco prima dei saldi in questi ultimi giorni: di colpo riempiti con gli articoli più svariasti svelerebbe l’inganno dei fondi di magazzino. « È improbabile, per non dire impossibile, che a fine stagione il negozio sia provvisto, per ogni tipo di prodotto, di tutte le taglie e colori.», spiega il Codacons alla vigilia di questa nuova grande stagione di saldi e sconti estivi. (agg. di Niccolò Magnani)

SALDI ESTIVI 2017, AL VIA IL 1° LUGLIO Domani, sabato 1° luglio cominceranno i saldi estivi 2017. In alcuni casi non potranno essere sfruttati al meglio dai consumatori, che magari sono già partiti per le vacanze. Tuttavia, essendo la data di inizio degli sconti promozionali uguale in tutte le regioni italiane, c’è anche la possibilità di poter fare acquisti nelle località di villeggiatura, anche per acquistare un capo o un accessorio da sfoggiare in spiaggia. C’è anche da dire che essendo questo il primo weekend del mese non saranno pochi coloro che avranno programmato la partenza per le ferie. Questo potrebbe agevolare chi dovrà restare in città, facendo sì che abbia modo di sfruttare i saldi senza che ci sia troppa “concorrenza” con altri acquirenti interessati. Qualche rischio forse si potrebbe correre se si optasse per uno dei centri outlet raggiungibili con le autostrade: si potrebbe infatti finire imbottigliati nel traffico. A ogni modo gli sconti saranno mediamente intorno al 30-40%, anche se non bisogna escludere ribassi ulteriori negli outlet o per i capi di abbigliamento che non sono dell’ultima stagione.

SALDI ESTIVI 2017, LE DATE DI INIZIO NELLE VARIE REGIONI Visto che ovunque in Italia i saldi prendono il via sabato, può essere interessante, specie per chi è in vacanza o sta per partire, dare uno sguardo alla data del termine del periodo di vendite promozionali, in quando variabile da regione a regione. Nella maggior parte dei casi si andrà avanti fino al 30 agosto. In Liguria, però, Ferragosto coinciderà con l’ultimo giorno di sconti, mentre in Lazio ci saranno solo sei settimane per approfittare delle promozioni. In Veneto, invece, i saldi finiranno il 31 agosto. In Calabria e Marche si arriverà fino al 1° settembre, in Basilicata fino al 2. Puglia e Sicilia protrarranno i saldi fino al 15 settembre, mentre il Friuli-Venezia Giulia addirittura fino al 30 settembre. Difficile dire cosa accadrà in Trentino Alto Adige, dove ogni comune deciderà in maniera autonoma le date, mentre in Piemonte i saldi partiranno sabato e andranno avanti per otto settimane, anche non consecutive.

