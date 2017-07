TERREMOTO OGGI/ Ingv, ultime scosse: Messina, sisma di 2.1 M a Furnari (30 giugno 2017, ora 16.40)

Foto La Presse

TERREMOTO OGGI IN SICILIA, SCOSSA DI 2.1 M IN PROVINCIA DI MESSINA (DATI INGV IN TEMPO REALE, 30 GIUGNO 2017) - C'è stata una scossa di terremoto in provincia di Messina attorno alle ore 15.24 come riportato dall'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia Italiana. Il sisma si è verificato alle seguenti coordinate geografiche: 38.09 latitudine, 15.1 longitudine. L'ipocentro invece è stato vertificato a circa 38 chilometri di profondità dalla superficie terrestre. L'intensità è stata di 2.1 Magnitudo e il tutto si è visto a tre chilometri sud-ovest da Furnari. Ecco i comuni nel raggio di venti chilometri dall'epicentro della scossa: Furnari (ME); Mazzarrà Sant'Andrea (ME); Falcone (ME); Tripi (ME); Basicò (ME); Oliveri (ME); Rodì Milici (ME); Terme Vigliatore (ME); Novara di Sicilia (ME); Castroreale (ME); Montalbano Elicona (ME); San Piero Patti (ME); Barcellona Pozzo di Gotto (ME); Librizzi (ME); Fondachelli-Fantina (ME); Patti (ME); Montagnareale (ME); Merì (ME); Raccuja (ME); Santa Lucia del Mela (ME); Antillo (ME); San Filippo del Mela (ME); Roccella Valdemone (ME); Malvagna (ME); Sant'Angelo di Brolo (ME); Milazzo (ME); Ucria (ME) e Floresta (ME). (agg. di Matteo Fantozzi)

TERREMOTO OGGI NEL LAZIO, SCOSSA DI 3.9 M IN PROVINCIA DI RIETI (DATI INGV IN TEMPO REALE, 30 GIUGNO 2017) - Nottata assai complessa per il centro Italia, con un secondo terremoto di più alta intensità di magnitudo che ha svegliato molti abitanti delle zone vicine all’epicentro: dopo il sisma delle ore 00.41 presso Amatrice con grado M 3.5 Richter, alle 2.5 brusco risveglio per i cittadini del Rietino, del Maceratese e del Perugino, con una nuova scossa di terremoto molto più forte, con grado M 3.9 sulla scala Richter che ha fatto temere di nuovo il peggio per le funestate popolazioni del centro Italia. Non si registrano danni a cose o a persone, per fortuna, ma la paura è stata tanta anche perché lo sciame sismico non si è placato e fino a stamattina ha generato nuove scosse nella stessa area anche se di minore intensità. Ipocentro del sisma più importante a circa 12 km di profondità sotto il livello del terreno, epicentro invece registrato dal centro nazionale INGV presso i comuni di Cittareale, Amatrice, Accumuli, Montereale, Capitignano, Borbona, Posta, Campotosto, Arquata del Tronto, Cagnano Amiterno, Cascia. La paura è tornata forte a 10 mesi dal primo sisma, di danni non ce ne sono stati eppure il terremoto prosegue imperterrito a presentare nuove scosse sempre e comqunue ad ogni mese che passa. (agg. di Niccolò Magnani)

TERREMOTO OGGI NEL LAZIO, SCOSSA DI 3.5 M IN PROVINCIA DI RIETI (DATI INGV IN TEMPO REALE, 30 GIUGNO 2017) - C'è stato un forte terremoto nella notte in provincia di Rieti da 3.5 Magnitudo, precisamente a cinque chilometri est da Cittareale. Secondo quanto riportato dall'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia pare che la scossa si sia verificata alle 23.41:21 alle seguenti coordinate: 42.64 latitudine e 13.21 longitudine. Inoltre l'ipocentro è stato individuato a undici chilometri di profondità dalla superficie terrestre. Andiamo a vedere i comuni nel raggio di venti chilometri dall'epicentro della scossa: Cittareale (RI); Amatrice (RI); Accumoli (RI); Montereale (AQ); Capitignano (AQ); Borbona (RI); Posta (RI); Campotosto (AQ); Arquata del Tronto (AP); Cascia (PG); Cagnano Amiterno (AQ) e Norcia (PG). Poco dopo c'è stata anche una scossa da 2.0 Magnitudo in provincia de L'Aquila a sei chilometri a nord di Montereale.

TERREMOTO OGGI NELLE MARCHE, SCOSSA DI 1.4 M IN PROVINCIA DI MACERATA (DATI INGV IN TEMPO REALE, 30 GIUGNO 2017) - C'è stata una scossa di terremoto non troppo forte, ma comunque da segnalare, nella notte in provincia di Macerata nelle Marche a quattro chilometri ad est da Ussita. La scossa si è verificata alle ore 22.59:46 e come riporta dall'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia alle seguenti coordinate geografiche: 42.94 latitudine e 13.19 longitudine. L'ipocentro è stato rilevato a otto chilometri di profondità dalla superficie terrestre. Andiamo a vedere i comuni nel raggio di venti chilometri dall'epicentro della scossa: Ussita (MC); Castelsantangelo sul Nera (MC); Bolognola (MC); Visso (MC); Acquacanina (MC); Fiastra (MC); Montemonaco (AP); Montefortino (FM); Preci (PG); Fiordimonte (MC); Sarnano (MC); Amandola (FM); Montegallo (AP); Pievebovigliana (MC); Pieve Torina (MC); Monte Cavallo (MC); Norcia (PG); Comunanza (AP); Gualdo (MC); Arquata del Tronto (AP); Cessapalombo (MC).

TERREMOTO OGGI IN UMBRIA, SCOSSA DI 2.1 M IN PROVINCIA DI PERUGIA (DATI INGV IN TEMPO REALE, 30 GIUGNO 2017) - Nella notte c'è stato un terremoto in provincia di Perugia in Umbria. La scossa si è verificata alle ore 22.08:51 e un'intensità di 2.1 Magnitudo. La scossa è stata rilevata, secondo quanto riportato l'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia, alle seguenti coordinate geografiche: 42.79 latitudine e 13.17 longitudine. L'ipocentro è stato invece rilevato a undici chilometri di profondità dalla superficie terrestre. Andiamo a vedere i comuni nel raggio di venti chilometri dall'epicentro della scossa: Norcia (PG); Arquata del Tronto (AP); Castelsantangelo sul Nera (MC); Accumoli (RI); Montegallo (AP); Preci (PG); Cascia (PG); Visso (MC); Ussita (MC); Montemonaco (AP); Cittareale (RI); Acquasanta Terme (AP).

