Meteo Napoli/ Il caldo record regala una tregua? (previsioni del tempo oggi, 1 luglio 2017)

Previsioni Meteo. Foto La Presse

METEO NAPOLI, PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO: IL CALDO RECORD REGALA UNA TREGUA? (OGGI, 1 LUGLIO 2017) - Anche Napoli non fa eccezione e conferma la tendenza espressa dalle previsioni meteo di questi giorni, che hanno visto soprattutto il centro-sud attanagliato dalla morsa del caldo, con alti tassi di umidità che hanno fatto sì che le temperature già elevatissime venissero percepite in maniera ancora maggiore. Questo scenario diventerà un po' più tollerabile nella giornata odierna, dove le colonnine di mercurio dovrebbero regalare una tregua. Come riportato dal portale specializzato de ilmeteo.it, infatti, oggi 1 luglio 2017 la temperatura massima registrata nel capoluogo partenopeo non dovrebbe superare i 28 gradi, mentre la sera dovrebbe abbassarsi ulteriormente toccando i 24 gradi. Una temperatura dunque accettabile, frutto anche del cielo parzialmente nuvoloso che fin da stamattina sta facendo compagnia ai napoletani e ai turisti, contenti per una volta di non essere accompagnati dal sole nel loro tuor nella città. (agg. di Dario D'Angelo)

ALLERTA METEO, PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO: RICORDIAMOCI CHE È COMUNQUE ESTATE (OGGI, 1 LUGLIO 2017) - Il maltempo capitato in questa settimana, soprattutto al nord del nostro paese, non ci deve far dimenticare che siamo entrati nel pieno dell'estate. Oggi infatti inizia il mese di luglio che in gran parte del nostro paese darà gli auspici di un mese di un periodo di mare e di vacanze. Non tutte le località marittime però offriranno una bella giornata. Sono infatti previste precipitazioni e alta pressione nella mattinata sul basso Lazio e anche su parte dell'Abruzzo. Sicuramente però il meridione vivrà situazioni di sole e cielo limpido con temperature anche molto alte. Le massime saranno comunque in discesa rispetto a qualche settimana fa con trentaquattro gradi su Catanzaro unica città che supera quota trenta. Invece le minime le troveremo di mattina ad Aosta dove il termometro scenderà addirittura a quindici gradi. Staremo a vedere poi nella prossima settimana se come previsto saliranno ancora le temperature.

ALLERTA METEO, CONTINUANO I TEMPORALI AL NORD (OGGI, 1 LUGLIO 2017) - L'allerta meteo non si placa nemmeno per la giornata di oggi, sabato 1 luglio 2017, con diversi temporali che colpiranno l'Italia settentrionale e non solo. Nella mattinata infatti vedremo pioggia anche sul basso Lazio e su parte dell'Abruzzo con temporali su quest'ultima zona. Al nord invece fino all'ora di pranzo le situazioni dovrebbe essere piuttosto calma per poi esplodere nel pomeriggio. Dalle tre in poi infatti vedremo dei forti temporali su tutto l'arco delle Alpi con situazioni piuttosto difficili da gestire. Vedremo situazioni variabili e che non dovrebbero creare troppi problemi, ma che comunque tengono alta l'allerta con gli addetti ai lavori che sicuramente terranno in mano la situazione che in questa settimana che va a finire ha creato anche alcuni problemi. Le correnti, così come i venti, tireranno da nord verso sud in maniera un po' varia, in questo caso non dovrebbero comunque esserci altrettante complicazioni.

© Riproduzione Riservata.