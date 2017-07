Immagine d'archivio

INCIDENTE MORTALE, BERGAMO: 25ENNE UCCISA DA UN'AUTO. L'UOMO ALLA GUIDA ARRESTATO PER OMICIDIO STRADALE - Tragedia nel Bergamasco, a Palosco, dove attorno alle 4 della scorsa notte una donna è stata travolta da un'auto. Il milanese 31enne che si trovava alla guida del mezzo è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale. Il test alcolemico è risultato infatti positivo. In base alle prime ricostruzioni, sembra che l'uomo che ha travolto la donna lungo la provinciale 98 abbia perso il controllo del proprio mezzo. Al momento dell'impatto con la donna, avvenuto attorno alle 4 di notte, a bordo dell'auto si trovava anche una seconda persona seduta sul lato passeggero e rimasta ferita. Non sono state rese ancora note le generalità della donna rimasta uccisa a Palosco, se non che aveva 25 anni. La Polizia stradale di Treviglio preposta alle indagini, sottolinea l'Eco di Bergamo, sta infatti mantenendo il più assoluto riserbo su quanto accaduto. Non è chiaro se al momento dello scontro fatale le persone a bordo dell'auto "assassina" fossero tre oppure solo due, compreso il conducente.

Alcuni dati in più sulla tragedia che ha spento la vita di una giovane 25enne, vengono forniti da Bergamo News. Sembra che la vittima fosse infatti una prostituta di origini rumene e che nelle ore dell'incidente si trovasse a lato della strada provinciale. L'auto, una Renault bianca, si è schiantata in seguito all'impatto con la vittima contro un altro mezzo, una Bmw blu guidata da un altro ragazzo. Anche in questo caso si tratta di un milanese di nascota, ma residente nella provincia di Bergamo da diverso tempo. Nelle prossime ore potrebbe venire chiarita maggiormente anche la dinamica dell'omicidio, mentre dai primi riscontri sembra che la 25enne sia morta sul colpo.

© Riproduzione Riservata.