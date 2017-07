LOTTO/ Estrazioni 10eLotto e Superenalotto sabato 1 luglio 2017: i numeri vincenti e quote

Estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto (web)

ESTRAZIONI DEL LOTTO, LE QUOTE REGIONALI. Prima di lasciarci del tutto alle spalle questa giornata in compagnia del Lotto, possiamo dire ancora molto sull'estrazione di oggi. E questa volta non si tratta delle prime posizioni della classifica regionale, ma degli ultimi posti. Quelli più bistrattati e che spesso passano inosservati. Interessante vedere come anche nel precedente concorso sia evidente una piccola certezza della classifica regionale. Al primo posto infatti troviamo sempre la Lombardia, ma è anche vero che l'ultimo è destinato sempre alla Valle d'Aosta. La più piccola delle regioni italiane ha conquistato oltre 15 mila euro grazie ad "appena" 259 vincite, la metà rispetto a quanto registrato dal precedente, il Molise, che aggiunge al suo bottino circa 10 mila euro in più. Terzultimo posto per la Basilicata, con meno di mille tagliandi fortunati ed oltre 42 mila euro di incasso, contro la quartultima, l'Umbria, che grazie a 1.437 vincite ha conquistato oltre 71 mila euro di ammontare finale. Supera invece i 100 mila euro di bottino il Trentino Alto Adige, al sestultimo posto, con 1.545 tagliandi vincenti all'attivo.

ESTRAZIONI LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO: LE CURIOSITA'. I giocatori del Lotto sono curiosi di sapere i diversi dettagli sui numeri vincenti. L'estrazione di questa sera non decreta infatti solo i vincitori di oggi, ma ci dà anche la possibilità di conoscere più a fondo il gioco Sisal. Ovviamente non potrebbe mancare al nostro fianco la smorfia napoletana, sempre pronta ad interpretare i sogni ed a regalare i numeri corrispondenti. Prenderemo in esame innanzitutto il 73, L'ospedale ('O spitale, ndr), una struttura in cui ci si cura e di estrema importanza per le persone. Sognare di stare in ospedale indicherebbe che il dormiente sta vivendo un momento difficile, ma vedere dei malati potrebbe significare invece il bisogno di recuperare le forze. Il 19 invece è La risata, ('A resata, ndr), una funzione importante della nostra vita e del nostro organismo. Spesso associata al buon umore ed alla gioia, permette di rilasciare tensioni accumulate. Sorridere nei sogni indicherebbe la felicità ed una situazione positiva, anche se magari nel mondo reale facciamo fatica a trovare la serenità.

LOTTO, I NUMERI VINCENTI PER LA PROSSIMA SCHEDINA. I giocatori del Lotto hanno già dirottato i propri pensieri verso la prossima estrazione. Il concorso di questa sera è ormai finito ed ha decretato i nuovi numeri vincenti, ma si pensa già alla schedina da giocare per il prossimo martedì. Molti giocatori, impazienti, hanno già registrato la loro preferenza grazie al portale online della Sisal, che permette di non perdere tempo e sfruttare internet per registrare la propria giocata. Moltissimi appassionati saranno invece ancora incerti sui numeri da giocare ed in questo caso sono gli stessi numeri vincenti a correre in loro aiuto, grazie alle famose "spie". Ancora una volta è l'88 a dominare la scena delle previsioni, dato che è possibile trovarlo fra quelle di Torino, grazie all'89, di Cagliari, per via del 75, e di Bari in abbinamento al 32. Supera forse il 90, che troviamo su Cagliari grazie al 53, su Napoli per via del 59, e su Torino in associazione al 76. Per quanto riguarda i numeri ad una cifra, il 6 sembra sovrastare le previsioni, grazie all'annuncio del 50 su Venezia, al 36 su Roma, all'86 su Genova, l'85 su Cagliari e su Bari per via del 28.

SUPERENALOTTO: NESSUN 6 ESTRATTO. Il Superenalotto ha deciso di cambiare rotta, anche se il Jackpot rimane nascosto. Il montepremi non è stato infatti estratto nemmeno in questo nuovo concorso, ma per la gioia di tutti gli appassionati, il premio del 5 è salito di molti punti. Dopo un'assenza significativa, la prima delle quote standard piazza sul tavolo verde oltre 205 mila euro, destinati ad un unico fortunello. Quasi 40 mila euro invece per un appassionato che ha centrato il 4+. Le altre quote invece appaiono quasi cristallizzati all'estrazione precedente, visibile fin dai quasi 3 mila euro che il 3+ ha donato a 99 giocatori. 396,14 euro per il 4 ed i suoi 523 vincitori, mentre 29,64 euro è il premio che il 3 ha regalato a 21.164 giocatori. Rimane stabile il premio del 2, pari a 5,53 euro, indovinato da 353.358 appassionati, per poi cedere il posto alle quote standard. Il primo dei SuperStar a premio fisso, il 2+, ha donato infatti i suoi 100 euro a 1.645 giocatori, mentre l'1+ premia 10.273 appassionati con 10 euro cadauno, per poi chiudere con lo 0+. 5 euro a testa per ciascuno dei 22.598 vincitori.

LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO: NUMERI ESTRATTI, AVETE VINTO? - I numeri vincenti del Lotto, 10eLotto e Superenalotto si sono svelati. Ora spazio ai sogni, e ai risvegli. Tutto ruota attorno ai numeri, e allora cominciamo a frugare e a maledire quelle sensazioni che ci hanno fuorviato, magari, se quell'ambo centenario, quel terno o - il Ciel non voglia - il Jackpot dovessero sfumare all'ultimo secondo. Eppure questo brivido vale il costo della schedina, a questo punto ci rimane solo di viverlo, aspettando la grande emozione del concerto di Vasco Rossi di questa sera. Chissà, magari godendocelo da milionari... ve lo auguriamo!

Estrazione 10eLotto n°78 del 01/07/2017

4 - 19 - 20 - 23 - 27 - 35 - 36 - 39 - 41 - 42 - 53 - 56 - 62 - 66 - 70 - 73 - 75 - 78 - 79 - 89

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 42

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Ultima estrazione Superenalotto n. 78 del 01/07/2017 COMBINAZIONE VINCENTE 15 45 59 20 81 85 NUMERO JOLLY 72 SUPERSTAR 80

Estrazione n°78 del 01/07/2017 NAZIONALE 55 13 28 44 21 BARI 42 35 70 32 28 CAGLIARI 53 75 56 63 85 FIRENZE 78 27 19 50 11 GENOVA 62 20 37 86 17 MILANO 19 39 49 24 84 NAPOLI 79 41 34 11 59 PALERMO 73 4 45 8 60 ROMA 36 70 73 50 66 TORINO 89 66 47 51 76 VENEZIA 53 23 50 8 3

LOTTO, LE SPIE - Abbiamo ancora qualche ora di tempo per poter registrare la nostra schedina del Lotto. Il concorso di questa sera ci permetterà di conquistare uno o più premi messi in palio, ma solo se rientreremo fra i giocatori in gara. A chiarire ogni dubbio sui numeri da giocare sono ancora una volta le "spie" del Lotto, che sembrano suggerirci di puntare anche sul 75 per quanto riguarda i numeri a due cifre. Le previsioni sono collegate infatti al 35 ed 83 su Venezia, all'81 su Roma, ed al 29 e 67 su Genova. Forse più avvantaggiato di un altro numero della stessa decina, il 76, che troviamo fra le previsioni del 53 su Bari, del 77 su Firenze, in abbinamento al 64 e 85 su Milano, ed al 20 su Roma. Per i numeri ad una cifra segnaliamo questa volta il 6, che troviamo sulla ruota di Firenze in associazione al 17, su Genova grazie alle previsioni del 31, e su Roma per via di due numeri, il 44 e l'81.

ESTRAZIONI DI OGGI, 1 LUGLIO 2017: LE REGIONI FORTUNATE - I giocatori del Lotto attendono solo il momento dell'estrazione, che questa sera renderà felici diversi italiani. A tenere alta l'attenzione non è solo la vittoria personale, ma anche quella delle regioni. La Top 5 della classifica vincite mette infatti in competizione tutte le regioni italiane, desiderose di conquistare i primi posti. Mentre aspettiamo gli aggiornamenti del concorso di questa sera, controlliamo quanto è accaduto nel precedente appuntamento Sisal. Al primo posto si è piazzata ancora una volta la Lombardia, con oltre 1,3 milioni di euro di incasso e 30.348 vincite, mentre supera di poco il milione di euro la Campania, che troviamo al secondo posto con 12.274 tagliandi fortunati. Il bottino del successivo Lazio si distacca invece di molto, non riuscendo a raggiungere i 700 mila euro. Le vincite invece portano la regione in fondo alla Top 5, dato che il primato viene registrato dal successivo Veneto. Le vincite di questa regione sono state infatti 12.169, contro le 10.524 della rivale. All'ultimo posto della classifica troviamo invece il Piemonte, con 11.311 tagliandi vincenti e meno di 600 mila euro di ammontare finale.

I NUMERI VINCENTI E… - I premi del Lotto e 10eLotto ci attendono questa sera, grazie al nuovo concorso. Di sicuro saranno migliaia i giocatori che oggi taglieranno il traguardo dei premi, posizionandosi fra i primi posti in classifica e regalando ulteriori benefits anche alle rispettive regioni. Il tutto per un'estate all'insegna delle estrazioni Sisal, che potrebbero anche permetterci di ripagare le spese delle vacanze. Nell'ultimo appuntamento con il Lotto, lo scettro delle vincite è stata data a modena, dove un fortunello ha centrato 63 mila euro grazie ad una quaterna su Venezia. Secondo posto invece per la provincia di Torino, dove un giocatore di Ivrea ha indovinato un terno secco sulla Nazionale per un premio pari a 45 mila euro. In terza posizione invece Preganziol, in provincia di treviso, grazie ad una quaterna da 20 mila euro. Anche l'ultimo concorso del 10eLotto si è rivelato ricco di soddisfazioni per tutti i giocatori in gara. Il primo premio, del valore di 32 mila euro, è finito in realtà a tre fortunelli, divisi fra Roma, Banchette, in provincia di Torino, e Napoli. 9 numeri vincenti su 10 per i primi giocatori in classifica e che sono entrati a far parte della schiera di vincitori del gioco Sisal. In tutto l'ultima estrazione ha premiato inoltre gli italiani con più di 20 milioni di euro.

LOTTO, LA SMORFIA - Ad ogni estrazione del Lotto ritornano anche i dubbi di tantissimi giocatori. Su quali numeri puntare? Se per qualcuno degli appassionati l'impresa sembra semplice, per molti altri rimane invece un vero e proprio scoglio insormontabile. Per fortuna anche oggi potrete contare sulla nostra Rubrica e sui consigli della favolosa smorfia napoletana, l'oracolo più storico del gioco del Lotto. La news scelta per oggi ci porta fino a Los Angeles, dove un curioso ed eccentrico artista ha pensato bene di dipingere di rosa alcune case. Matty Mo è stato infatti contattato da un costruttore con l'incarico di creare interesse in un complesso di 45 unità immobiliari ed ha pensato bene di ispirarsi al mondo di Barbie. Ecco perché è comparso il classico rosa confetto a dare un po' di colore alle abitazioni: un effetto scenico davvero importante. Peccato che gli abitanti del quartiere non l'abbiano pensata allo stesso modo ed abbiano sollevato diverse critiche, giudicando il tutto poco rispettoso nei loro confronti. Cosa ne pensa la smorfia: abbiamo la casa, 71, il rosa, 56, l'artista, 81, il costruttore, 46, e l'interesse, 77. Come Numero Oro scegliamo invece la polemica, 84. Pronti a giocare con il Lotto?

SUPERENALOTTO, COME LO SPENDO IL JACKPOT? - Il SuperEnalotto è sinonimo di Jackpot: il primo pensiero dei giocatori e meta ambita da molti. Altri invece preferiscono non sognare troppo in grande, puntando sulle quote minori, forse anche per la più alta probabilità di vincita. Per tutti rimane comunque il problema di come spendere il proprio bottino: il montepremi rappresenta di sicuro motivo di ansia e angoscia anche da questo punto di vista. E mentre ci immaginiamo già sulla più bianca delle spiagge con un cocktail stretto in una mano, scendiamo con i piedi per terra e non lasciamo tutto al caso. Meglio affrontare il concorso con qualche idea in più, o meglio con qualche progetto in mente per affrontare le nostre spese. KickStarter ci segnala oggi Liberty+, i primi auricolari totalmente wireless in grado di sfruttare la tecnologia bluetooth. Alta qualità del suono, un design confortevole e con una durata della batteria di 48 ore di sound, oltre che dotato di un controllo vocale che ci permette di sfruttare tutte le funzioni del nostro dispositivo, assistente virtuale compreso. 22 giorni di tempo per raggiungere i 50 mila dollari previsti per il goal: siete pronti per conoscere i numeri vincenti?

LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI, 1 LUGLIO 2017: LE QUOTE DELL'ULTIMO CONCORSO - Ritornano anche oggi SuperEnalotto e Jackpot, anche se sulla sorte del montepremi rimarrà l'incognita fino all'ultimo. Il bottino è salito intanto a 64,7 milioni di euro, ma la speranza di una sua estrazione rimane comunque molto alta. E questo nonostante l'ultimo concorso Sisal non abbia del tutto soddisfatto i giocatori, a causa di un ridimensionamento significativo di tutte le quote. Un gap forse più visibile se si considerano i grandi assenti: il 5+1, il 5+ ed il 4+. A fare da padrone nella classifica è stato infatti il 5 da oltre 27 mila euro, centrato da sei fortunelli. Il 3+ si è posizionato invece secondo, con un premio che sfiora i 3 mila euro e premia 65 giocatori. 462 i vincitori che con il 4 hanno portato a casa 369,21 euro a testa, mentre 29,33 euro è il premio che il 3 ha donato a 17.135 vincitori. Chiude la classifica variabile il 2 ed il suo premio da 5,52 euro, una quota vinta da 279.429 appassionati. Le quote Superstar a premio standard ci parlano innanzitutto del 2+: 100 euro a testa per i 1.256 vincitori. I 10 euro associati all'1+ sono stati destinati invece ad 8.931 giocatori, mentre sono stati 20.252 i tagliandi fortunati a registrare i 5 euro dello 0+.

