NOTTI BIANCHE A ORBASSANO/ Ultimo appuntamento con Ivana Spagna in concerto

Ivana Spagna chiuderà le Notti Bianche di Orbassano

NOTTI BIANCHE A ORBASSANO: IL 1 LUGLIO L’ULTIMO APPUNTAMENTO - Sabato 1 luglio si chiuderà ufficialmente il programma delle notti bianche ad Orbassano. Nel paese in provincia di Torino sono andate in scena tre serate speciali, due già consumate il 23 e il 24 luglio, e l’ultima prevista appunto sabato prossimo, in cui sono allestiti spettacoli, stand, intrattenimenti e quant’altro per vivere una serata d’estate magica, che possa prolungarsi fino all’alba. Un appuntamento tradizionale che anche quest’anno ha fatto registrare un gran numero di presenze, e quella di sabato 1 luglio si prospetta come la serata clou, anche grazie al concerto di Ivana Spagna, artista che ormai da oltre trent’anni riscuote un grande successo a livello nazionale e che si esibirà in piazza, per tutti coloro che vorranno vivere una serata all’insegna della buona musica prima di tirare tardi fra le tante iniziative proposte dal Comune, passeggiando tutta la notte per la cittadina piemontese.

NOTTI BIANCHE A ORBASSANO: IL PROGRAMMA DI SABATO - Oltre al concerto di Ivana Spagna, l’appuntamento di sabato 1 luglio, il terzo e l’ultimo per le Notti Bianche ad Orbassano nel 2017, prevede diverse iniziative interessanti come ad esempio il maxi contest fotografico “Mega Selfie”, in cui anche grazie all’ausilio di un drone e di 36 telecamere posizionate in piazza tutti i partecipanti all’evento potranno essere ritratti in un unico selfie da guinness dei primati. Quindi, essendo l’ultima serata della manifestazione, ci sarà spazio anche per gli interventi delle autorità con l’Assessore al Turismo Stefano Mana, l’Assessore al Commercio Luciano Loparco, il Presidente provinciale della Confesercenti Giancarlo Banchieri ed il Sindaco Eugenio Gambetta, che alle ore 19.45 introdurrà l’inizio del concerto di Ivana Spagna. Alle ore 21.00 partirà invece la notte bianca dei negozi, con le saracinesche dei principali esercizi commerciali di Orbassano che resteranno alzate, coi negozi aperti per permettere alla gente di vivere una serata come se fosse giorno, una vera e propria notte bianca tra divertimento, shopping e svago.

